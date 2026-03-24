गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को माओवाद मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। डेडलाइन से करीब 7 दिन पहले सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। ओडिशा के आखिरी बड़े माओवादी नेता कहे जाने वाले कोसा सोडी उर्फ सुकरू ने मंगलवार को कंधमाल में पुलिस के सामने चार अन्य लोगों के साथ सरेंडर कर दिया। 49 साल के सुकरू को कृष्णा और राजू के नाम से भी जाना जाता है। सुकरू का जन्म कोया आदिवासी समुदाय में हुआ था और ओडिशा के मलकानगिरी जिले के कलिमेला के रहने वाले हैं। सुकरू प्रतिबंधित CPI (माओवादी) पार्टी की राज्य समिति का सदस्य था और उस पर 55 लाख रुपये का इनाम था। सुकरू ने एक AK-47 के साथ सरेंडर किया।

सुकरू ने कर दी थी साथी की हत्या

सुकरू का सरेंडर ऐसे समय में हुआ है जब देश में माओवादी आंदोलन को लगातार कई झटके लग रहे हैं। इनमें कई बड़े नेताओं का मारा जाना और सैकड़ों कैडरों का सरेंडर करना शामिल है। ओडिशा में पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुकरू कैडरों को सरेंडर करने से रोकने की कोशिश कर रहा था और उसने हाल ही में अन्वेश उर्फ रेनू नाम के 31 साल के एक कार्यकर्ता को मार डाला था।

कौन है सुकरू?

अन्वेश कालाहांडी-कंधमाल-बौध-नयागढ़ (KKBN) डिवीजन का डिविजनल कमेटी सदस्य और मिलिट्री प्लाटून कमांडर था। अन्वेश कथित तौर पर 12 अन्य लोगों के साथ सरेंडर करने की योजना बना रहा था। सूत्रों के अनुसार, कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे सघन माओवादी-विरोधी अभियानों और अपनी जान के खतरे के डर ने सुकरू को आखिरकार सरेंडर करने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया।

सुरक्षा बलों ने सुकरू और अन्य लोगों के छिपने की जगहों का पता लगाने के लिए ड्रोन तैनात किए थे। यह प्रयास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश को माओवादी-मुक्त बनाने के लिए तय की गई 31 मार्च की समय सीमा को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा था।

कंधमाल के एसपी हरीश बी सी ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि सुकरू ने अपनी मर्ज़ी से सरेंडर किया। 1997 में मलकानगिरी (जो कभी ओडिशा में माओवाद का गढ़ हुआ करता था) में CPI (माओवादी) में शामिल हुआ सुकरू KKBN इलाके में माओवादियों की 8वीं कंपनी का प्रभारी था। सुकरू ने इससे पहले अपनी पत्नी, अरुणा उर्फ रुक्मिणी उर्फ फूलमती (जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थीं) को सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में खो दिया था। ओडिशा पुलिस के अनुसार सुकरू 2020 में सिरला में हुई मुठभेड़ के दौरान सेंट्रल कमेटी के सदस्य मोडेम बालकृष्ण के साथ मौजूद था। हालांकि पांच कैडर मारे गए, लेकिन सुकरू और बालकृष्ण भाग निकलने में कामयाब रहे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “तब से सुकरू ने अपना ठिकाना BGN (बंसधारा-घुमुसर-नागाबली) डिवीज़न से बदलकर ज़्यादातर KKBN इलाके में रखा। बाद में वह झारखंड के लिए एक कॉरिडोर खोलने के खास काम के साथ बौध-कंधमाल इलाके में चला गया।” पिछले कुछ सालों से सुकरू कंधमाल ज़िले के दारिंगबाड़ी-राइकिआ-चकापाड़ा इलाके में सक्रिय था। वह कंधमाल ज़िले में (जो ओडिशा का आखिरी माओवादी गढ़ है) करीब 15 माओवादियों के एक समूह की कमान संभाल रहा था। ये माओवादी ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दी जानकारी

सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य विधानसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि राज्य में केवल 15 सक्रिय माओवादी कैडर हैं। वहीं कंधमाल ही एकमात्र माओवादी-प्रभावित ज़िला है।

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