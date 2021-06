ओडिशाः 100 रुपये के लिए संबलपुर विवि के पूर्व वीसी की हत्या

ओडिशा के झारसुगुडा में महज 100 रुपए के कारण अपराधी ने संबलपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी धुरबा राज नायक के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। धारदार हथियार से हुए हमले के कारण प्रोफ़ेसर धुरबा राज नायक की मौत मौके पर ही हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को संबलपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी धुरबा राज नायक झारसुगुडा जिले में स्थित कुआरमल गांव अपने आवास पर ही मौजूद थे। इस दौरान गांव का ही एक शराबी उनके पास आया और 100 रुपए मांगने लगा। प्रोफ़ेसर धुरबा राज नायक ने जब शराबी को पैसा देने से मना किया तो शराबी ने उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। धारदार हथियार से हुए हमले के कारण प्रोफ़ेसर नायक की मौत मौके पर ही हो गई।

Odisha | Sambalpur University former Vice-Chancellor Dhurba Raj Nayak murdered over Rs 100

“Accused barged into Nayak’s house; on being refused to be given money, he attacked Nayak with axe & fled the spot. Deceased succumbed to injuries. Probe on,” says Jharsuguda SP BC Das pic.twitter.com/RLhrRxHYg4

