संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आए ओडिशा के सांसद एवी स्वामी अचानक गिर गए। इससे संसद परिसर में हड़कंप मच गया। उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। उपराष्ट्रपति और सभापति वेंकैया नायडू ने सदन में सांसद के अस्वस्थ होने की जानकारी दी और कहा कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि सांसद के गिरने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।उधर विशेष पैकेज की मांग को लेकर संसद परिसर में शुक्रवार (9 फरवरी) को भी तेलुगू देशम पार्टी के सदस्यों ने सदन से बाहर अनूठा प्रदर्शन किया। एक सदस्य कपड़े खोलकर तमाशा दिखाने लगा। जबकि अन्य लोग हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर खड़े थे।

Odisha MP AV Swamy fell down in the Parliament premises, he has been moved to the hospital, reason being ascertained: Venkaiah Naidu in Rajya Sabha pic.twitter.com/Pm2hnzu64M

