ओडिशा में सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ एक साल से अधिक समय तक बलात्कार का वीभत्स मामला सामने आया है। पुलिस ने दुष्कर्म के इस मामले में निजी स्कूल के 4 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में पुलिस ने शनिवार को एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के चार शिक्षकों और एक चपरासी को कक्षा 7 की एक छात्रा के साथ एक साल से अधिक समय तक कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

यह घटना तब सामने आई जब पीड़ित नाबालिग लड़की ने पिछले महीने अपनी मां को अपने साथ हुई आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार ने 18 फरवरी को बाल कल्याण समिति (CWC) में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को इस मामले के बारे में किसी को भी बताने के खिलाफ धमकी भी दी थी।

POCSO की धाराओं के तहत मामला दर्ज

शिकायत मिलने के एक दिन बाद सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने घटना की जांच के लिए स्कूल का दौरा किया और मामले को अत्यंत संवेदनशील बताया। पुलिस ने बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POCSO) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रपाड़ा एसपी सिद्धार्थ कटारिया ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और स्कूल से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं। आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

एसपी ने कहा, “चूंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है इसलिए हम मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को भेज रहे हैं जो महिला टीम का हिस्सा हैं ताकि वे जांच की निगरानी कर सकें।” पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। आरोप के अनुसार, लड़की के साथ उसके शिक्षकों ने लंबे समय तक बार-बार बलात्कार किया। यह भी आरोप लगाया गया कि एक महिला सहित कुछ अन्य शिक्षक आरोपियों को संरक्षण दे रहे थे।

आरोपियों ने लड़की को किसी को कुछ भी न बताने की धमकी दी थी

आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की को इस मामले के बारे में किसी को कुछ भी न बताने की धमकी दी थी। परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल के अधिकारियों ने मामले की जानकारी मिलने के बावजूद उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में तभी पता चला जब परिवार ने सीडब्ल्यूसी में शिकायत दर्ज कराई। प्रधानाचार्य ने कहा, “विस्तृत जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।”

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम : लिव-इन पार्टनर पर मारपीट और बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप

हरियाणा के गुरुग्राम में एक शख्स को युवती को बंधक बनाकर मारपीट और दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शहर स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 साल की पीड़िता को उसके लिव-इन पार्टनर ने बादशाहपुर इलाके में अपने पेइंग गेस्ट में हुए झगड़े के बाद बंधक बनाकर रखा, मारपीट की और रेप किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें