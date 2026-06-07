ओडिशा के कंधमाल जिले में तैनात एक सरकारी इंजीनियर की कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के बाद विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बलिगुड़ा स्थित एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (ITDA) में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत बैकुंठ नाथ बेहरा के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपये की संपत्ति और भारी मात्रा में नकदी का पता चला है।
आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर भुवनेश्वर के विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर शुक्रवार को विजिलेंस टीम ने भुवनेश्वर, जाजपुर, बारिपदा और कंधमाल जिले में स्थित कुल नौ स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।
5 इमारतें और 13 प्लॉट का खुलासा
जांच के दौरान अधिकारियों ने बेहरा और उनके परिवार से जुड़ी पांच बहुमंजिला इमारतों का पता लगाया है। इनमें भुवनेश्वर के नीलाद्री विहार में स्थित लगभग 10,500 वर्गफुट क्षेत्र में फैली चार मंजिला इमारत प्रमुख है। इसके अलावा सैलश्री विहार में तीन मंजिला भवन, पटिया और चंद्रशेखरपुर में दो-दो मंजिला मकान तथा जाजपुर जिले के धर्मशाला क्षेत्र में पैतृक भूमि पर बना दो मंजिला घर भी शामिल है।
विजिलेंस को बेहरा और उनके परिवार के नाम पर कुल 13 प्लॉट भी मिले हैं। इनमें सात प्लॉट भुवनेश्वर, पांच जाजपुर जिले के धर्मशाला और एक बारिपदा में स्थित है। अधिकारियों को भुवनेश्वर में अन्य अचल संपत्तियों की जानकारी भी मिली है, जिसकी जांच जारी है।
करीब 2.4 करोड़ रुपये नकद बरामद
छापेमारी के दौरान विभिन्न परिसरों से केवल 2.66 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। हालांकि आगे की जांच में पता चला कि बेहरा की पत्नी के नाम पर भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर स्थित एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो बैंक लॉकर हैं।
जब इन लॉकरों को खोला गया तो उनमें से करीब 2.4 करोड़ रुपये नकद मिले। नोटों की गिनती बैंक की मशीनों से कराई जा रही है। इसके साथ ही बरामद सोने के आभूषणों का मूल्यांकन भी जारी है। विजिलेंस विभाग बैंक खातों, निवेश और अन्य वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रहा है।
जूनियर इंजीनियर के रूप में की थी शुरुआत
बैकुंठ नाथ बेहरा ने 16 अगस्त 1999 को जूनियर इंजीनियर के तौर पर सरकारी सेवा में प्रवेश किया था। उस समय उनका मासिक वेतन मात्र 6,000 रुपये था। बाद में 31 अक्टूबर 2016 को उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर पद पर पदोन्नत किया गया। फरवरी 2026 में उन्हें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया गया और बलिगुड़ा ITDA में नियुक्ति दी गई। वर्तमान में उनका मासिक वेतन लगभग 80,000 रुपये बताया जाता है।
इस कार्रवाई में दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP), पांच डीएसपी, छह इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारियों की बड़ी टीम शामिल रही। विजिलेंस एसपी सुशांत कुमार बिस्वाल ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, बरामद संपत्तियों और नकदी का मूल्यांकन अभी जारी है और मामले से जुड़े सभी वित्तीय पहलुओं की विस्तार से जांच की जा रही है।