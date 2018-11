पूर्व आईएएस अधिकारी अपराजिता सारंगी ने 27 नवंबर को भाजपा में शामिल होकर अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरूआत कर दी है। अपराजिता सारंगी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के घर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुईं। बिहार की रहने वाली अपराजिता सारंगी 1994 बैच की ओडिशा काडर की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पांच साल तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 नवंबर को ही उनके आवेदन को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने भी इसकी सहमति दे दी थी।

पूर्व आईएएस अपराजिता को भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने में अभी 11 साल बाकी थे। आखिर किस बात ने उन्हें नौकरशाही छोड़कर राजनेता बनने के लिए प्रेरित किया? इस सवाल के जवाब में अपराजिता ने मीडिया को बताया कि वह जनसेवा करना चाहती हैं।

I want to work for people on a very large scale. Politics is the only platform which provides this kind of opportunity. I strongly feel that getting into politics will provide me with a bigger platform & I’ll be able to work with people of Odisha much better: Aparajita Sarangi pic.twitter.com/hpt4B7Q2o3

