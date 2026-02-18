ओडिशा के कंधमाल जिले के बालिगुडा फॉरेस्ट रेंज में बीते महीने एक हाथी की करंट लगकर मौत हो गई थी। हालांकि, विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित रेंज के अधिकारियों ने बिना किसी सूचना के जंगली जानवर के शव के 32 टुकड़े किए और उसे कंधमाल और कालाहांडी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर दफना दिया।

बालीगुडा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को नोटिस

इस मामले के सामने आने के बाद हंगामा मच गया। अब पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार ने बालीगुडा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) से पूछा है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए – जिससे जांच बढ़ने का संकेत मिलता है। हालांकि, इस कार्रवाई को भी एक कवर अप के तौर पर ही देखा जा रहा है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हाथी का शव 5 जनवरी को बालीगुडा डिवीजन के बेलघर रिजर्व फ़ॉरेस्ट में मिला था। कथित तौर पर फॉरेस्ट अधिकारियों ने डिपार्टमेंट की कार्रवाई से बचने के लिए इसे 32 टुकड़ों में काटकर कंधमाल और कालाहांडी जिलों में दफना दिया था।

मामले को दबाने का आरोप लगाया

आखिरकार 19 जनवरी को जंगली जानवर की लाश मिली, जब कुछ स्थानीय लोगों ने डिपार्टमेंट को बताया और मामले को दबाने का आरोप लगाया। 13 फरवरी को बालीगुडा DFO घनश्याम महंत को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि उनका खुद इलाके का दौरा न करना और इसके बजाय किसी सबऑर्डिनेट को जांच के लिए भेजना “अनदेखी और कानूनी ड्यूटी में लापरवाही” है।

जारी नोटिस में कहा गया है कि घटना के बारे में जानने के बाद भी, आपने खुद जांच नहीं की और मामले की गंभीरता को समझे बिना जांच ACF मनोरंजन बाघा को सौंप दी, जो आपके लापरवाह रवैये और जिम्मेदारी से बचने को दिखाता है। आपने हाथी की मौत का कारण पता लगाने और अपराधियों का पता लगाने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया।”

दो अधिकारियों को पहले ही किया सस्पेंड

अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए, नोटिस में दावा किया कि डिपार्टमेंट ने “गुनाहगारों का पता लगाने और उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी और समय पर जांच” करने को कहा था, लेकिन इस बारे में अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की है।”

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बेलघर रेंज के इंचार्ज अधिकारी बिनया कुमार बिशी को कथित तौर पर तथ्य छिपाने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए, और एक असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (ACF) को “ड्यूटी में लापरवाही” के लिए पहले ही सस्पेंड कर दिया है।

बिशी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है – जो कथित तौर पर घटना के सामने आने के बाद से फरार है – साथ ही उसके ड्राइवर और दो प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कथित तौर पर शव को ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों और एक्सकेवेटर को जब्त कर लिया गया है।