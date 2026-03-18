देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसका राजनीतिक पार्टियों ने इसका अपने तरह से इस्तेमाल किया है। आरक्षण को लेकर देश में कई तरह की मांगें भी वक्त-वक्त पर उठती रही हैं। इतना ही नहीं, यह मामला इतना पेचींदा हो गया कि कई बार यह संसद की दहलीज पर तो पहुंचा ही, यहां तक की सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी गया।

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी (OBC) क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता-पिता की आय (Income) के आधार पर नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अनुसार, क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता-पिता की आय के साथ-साथ उनके पद (Post) और सेवा श्रेणी (Service Category) पर विचार करना भी अनिवार्य है।

अब इसी बीच बुधवार को पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने OBC, SC, ST वर्ग को लेकर अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा है। जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी, BJP4India को टैग किया है।

OBC, SC, ST वर्ग के धनवान व्यक्तियों को आरक्षण की सीमा से बाहर करना चाहिए और इन वर्गों के गरीब परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।



जिससे आरक्षण का जो हिस्सा धनवान परिवारों को चला जाता है, वह लाभ OBC, SC, ST वर्ग के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा।… — हरनाथ सिंह यादव (@harnathsinghmp) March 18, 2026

पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, “OBC, SC, ST वर्ग के धनवान व्यक्तियों को आरक्षण की सीमा से बाहर करना चाहिए और इन वर्गों के गरीब परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।”

हरनाथ सिंह यादव ने आगे लिखा कि जिससे आरक्षण का जो हिस्सा धनवान परिवारों को चला जाता है, वह लाभ OBC, SC, ST वर्ग के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा।