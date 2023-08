नूंह: सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की हो गई मौत, सामने आया ये बड़ा कारण

जानकारी मिली है कि मरने वाले पुलिसकर्मी का नाम हाकमउद्दीन है जिन्हें बड़कली इलाके में तैनात किया गया था। अब ड्यूटी की दौरान ही हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई।

नूंह में एक सुरक्षाकर्मी की मौत (फाइल फोटो)

नूंह में जमीन पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जब से प्रशासन द्वारा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई है, हालात गंभीर बने हुए हैं। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती है, नियमों के तहत मंदिर में जाने की अनुमति मिली है। इस बीच नूंह में तैनात एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। अब अचानक से से कैसे दिल का दौरा पड़ गया, क्या पुलिसकर्मी पहले से बीमार था, अभी तक ये स्पष्ट नहीं। पुलिसकर्मी की कैसे हुई मौत? जानकारी मिली है कि मरने वाले पुलिसकर्मी का नाम हाकमउद्दीन है जिन्हें बड़कली इलाके में तैनात किया गया था। अब ड्यूटी की दौरान ही हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये साफ है कि ये एक सामान्य मौत है और किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं हुई है। वैसे सोमवार को नूंह में वीएचपी काफी आक्रमक अंदाज में दिखाई दिया। उसकी तरफ से दो टूक कहा गया कि हर कीमत पर यात्रा निकाली जाएगी। सीएम ने इजाजत देने से मना कर दिया था, पुलिस ने भी परमिशन नहीं दी थी, लेकिन फिर भी यात्रा निकालने की बात कही जा रही थी। इसी वजह से बाद में पुलिस ने ही 40 लोगों को शोभायात्रा में शामिल होने की अनुमति दी थी। लेकिन मंदिर में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री देने की बात हुई, जिनके पास सही आईडी रहा। Also Read Nuh: मेव पहले राजपूत थे या मीना? बंटा हुआ है इतिहासकारों का मत, जानिए क्या है मेवात का मतलब नूंह में कैसी है स्थिति? वैसे हरियाणा के नूंह में तैनात ADG लॉ एंड आर्डर ममता सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि नूंह में माहौल बिलकुल ठीक है। शांतिपूर्ण है, हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। जगह-जगह पर पुलिसबल की तैनाती है, नाकेबंदी की हुई है, चेकिंग भी की जा रही है ताकि कोई भी सांप्रदायिक तत्व यहां आकर माहौल खराब न करे, तनाव न पैदा करे।

