Nuh Violence: नूंह हिंसा को लेकर BJP पर बरसे शिवपाल, बोले- चुनाव नजदीक आते ही करवाते हैं दंगे

Shivpal Singh Yadav ने कहा कि राम मंदिर में दर्शन करने के सवाल पर कहा कि पहले मंदिर निर्माण पूरा हो जाए तो फिर वह जरूर दर्शन करेंगे।

शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है (Image- Twitter/ShivpalYadav)

