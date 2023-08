EXCLUSIVE: बिट्टू बजरंगी पर VHP के प्रवक्ता का बयान, बोले- हिंदू कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता, बिट्टू से कोई नाता नहीं

Bittu Bajrangi : जनसत्ता.कॉम के साथ बात करते हुए विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रवेश चौधरी ने कहा कि हम कभी ऐसे शख्स को अपने साथ नहीं लेते जिसमें हिन्दू संस्कृति की समझ ना हो

फोटो : X (Twitter)

