Nuh: नूंह में जल अभिषेक यात्रा निकालने की नहीं मिली इजाजत, सीएम खट्टर बोले- भक्त मंदिरों में कर सकते हैं पूजा-अर्चना

नूंह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने जानकारी दी कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1900 जवानों के अलावा पुलिस बल की 26 कंपनियां तैनात की गई हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Express Photo/ Jasbir Malhi)

VHP के आह्वान पर कल नूंह में जुलूस निकालने की बात पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा प्रशासन ने नूंह में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए ‘जल अभिषेक यात्रा’ निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, लेकिन भक्त नजदीकी मंदिरों में अनुष्ठान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि महीने की शुरुआत में नूंह में जिस तरह की घटना हुई, उसे देखते हुए यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनी रहे। हमारी पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि लोग ब्रज मंडल शोभा यात्रा निकालने के बजाय पास के मंदिरों में जाएं और पूजा करें। यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा-अर्चना कर सकते हैं क्योंकि यह सावन का महीना है। जल अभिषेक यात्रा कल सुबह 11 बजे निकाली जाएगी- VHP वहीं, दूसरी ओर हरियाणा प्रशासन ने कल नूंह में जुलूस आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि जल अभिषेक यात्रा कल सुबह 11 बजे निकाली जाएगी। चूंकि यह एक तीर्थयात्रा है इसलिए इसके लिए अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नूंह में धारा 144 लागू इससे पहले वीएचपी नेता के बयान पर नूंह के डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि 28 अगस्त को नूंह में फिर से निकाली जाने वाली ब्रज मंडल शोभा यात्रा को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने यात्रा के आयोजन से इनकार कर दिया है। उन्होंने 27 अगस्त की रात 12 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की भी घोषणा की। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद फिर से ब्रजमंडल की शोभायात्रा निकाले जाने की तैयारी है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शनिवार कहा कि वो 28 अगस्त को मेवात में ‘शोभा यात्रा’ निकालेगा।

Follow us on



instagram

telegram