Nuh Violence: हिंसा के 12 दिन बाद खुले स्कूलों में पहुंचे बहुत कम बच्चे, नूंह में 13 अगस्त तक बढ़ा इंटरनेट और SMS पर बैन

नूंह में मोबाइल इंटरनेट को 8 अगस्त 2023 तक बैन कर दिया गया था जिसे बाद में इसे 11 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।

नूंह में हिंसा के बाद खुले स्कूल (Express Photo by Ariba)

नूंह में हिंसा के बाद 31 जुलाई से बंद स्कूल 12 दिन बाद दोबारा खुले। हरियाणा के नूंह में स्कूल शुक्रवार को फिर से खुले तो कम उपस्थिति देखी गई। इस दौरान स्कूलों में खाली कक्षाएं और खाली खेल के मैदान देखने को मिले। गुरुवार को नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की घोषणा की लेकिन पहले दिन बहुत कम छात्र आए। शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी हालांकि, 8 अगस्त से स्कूल आ रहे थे। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर दिनेश गोयल ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक क्षति है। नूंह के बारे में पहले कोई नहीं जानता था. अब वे ऐसा करते हैं, हिंसा के कारण।” हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर बैन 13 अगस्त तक बढ़ा दिया। हरियाणा के गृह सचिव द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि जिले में हालात अभी भी गंभीर और तनावपूर्ण हैं।

