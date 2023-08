नूंह में हिंसा के बाद सामान्य हो रहे हालात? कल चार घंटे के लिए कर्फ्यू में मिलेगी छूट

जानकारी के लिए बता दें कि नूंह में एक अगस्त को कर्फ्यू लगाया गया था। हिंसा भड़कने के कुछ घंटे बाद ही लोगों की मूवमेंट रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था।

नूंह में हिंसा (Source- PTI)

नूंह में हुई हिंसा के बाद से जमीन पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इस एक हिंसा ने सात लोगों की जान ले ली। अब उस हिंसा के बाद स्थिति को सामान्य करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। उसी कड़ी में सोमवार यानी कि कल नूंह के लोगों को कर्फ्यू से चार घंटे की राहत दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहने वाली है। डीएम की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि नूंह में एक अगस्त को कर्फ्यू लगाया गया था। हिंसा भड़कने के कुछ घंटे बाद ही लोगों की मूवमेंट रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन अब कुछ दिन बाद उस कर्फ्यू में लगातार ढील दी जा रही है। आज रविवार को भी लोगों को तीन घंटे के लिए कर्फ्यू से राहत दी गई थी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग अपना काम करने के लिए बाहर निकल सकते थे। अब कर्फ्यू में प्रशासन द्वारा ढील दी जा रही है, लेकिन इंटरनेट सेवा अभी भी बाधित चल रही है। कहा जा रहा है कि अगस्त 8 तक इंटरनेट सस्पेंड रहने वाला है। चिंता की बात ये है कि गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि अभी भी नूंह में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि मोनू मानेसर के एक वायरल वीडियो के बाद नूंह में हिंसा भड़क गई थी। वीएचपी की शोभायात्रा में पथराव किया गया, आगजनी हुई और देखते ही देखते कई लोगों की जान चली गई। हरियाणा सरकार ने उस हिंसा के बाद एक्शन लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई को तेज कर दिया है। कई इमारतें जमींदोज की जा चुकी हैं। पिछले तीन दिनों से लगातार हिंसा प्रभावित इलाकों में कई इमारतें जमींदोज कर दी गई हैं। उसी कड़ी में शनिवार को भी 24 मेडिकल की दुकाने ढहा दी गईं। तर्क दिया गया कि ये अवैध तरह से बनाई गई थीं।

