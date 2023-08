Nuh Violence: बढ़ सकती हैं कांग्रेस विधायक मम्मन खान की मुश्किलें, गृह मंत्री अनिल विज ने जांच का हवाला देकर क्या कहा

Nuh Violence: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, "जांच में यह पाया गया है कि मम्मन खान 28, 29 और 30 जुलाई को जिन स्थानों पर गए थे उन सभी स्थानों पर हिंसा हुई थी।"

न्यूज डेस्क Edited by Mohammad Qasim Written by

कांग्रेस विधायक मम्मन खान (फोटो : पीटीआई)

Follow us on



instagram

telegram