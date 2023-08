Nuh Violence: नूंह में अब कैसे हैं हालात? मंगलवार को स्थिति का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर जाएगा कांग्रेस डेलिगेशन

Nuh News: कांग्रेस पार्टी का डेलिगेशन नूंह के हालातों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को ग्राउंड जीरो पर जाएगा।

मंगलवार को कांग्रेस का एक डेलिगेशन स्थिति का जायजा लेने नूंह जाएगा (PTI Image)

Nuh News: हरियाणा के नूंह में अभी भी तनाव है। सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंसा के बाद से नूंह में जारी बुलडोजर एक्शन पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी है। अब खबर यह है कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को नूंह के ताजा हालातों का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाएगा। हरियाणा कांग्रेस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक डेलिगेशन हिंसा प्रभावित पीड़ितों और क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए 8 अगस्त को नूंह का दौरा करेगा। इस डेलिगेशन में हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। Also Read नूंह में हिंसा के बाद गुरुग्राम के मजार में लगाई गई आग, प्रत्यक्षदर्शी ने कहा- भड़क सकता है दंगा अब तक दर्ज की गईं 56 FIR नूंह के SP नरेंद्र बिजारनिया ने सोमवार को बताया कि जिलों में सात ब्लॉक हैं और आज हमने अंतिम जिले में अंतिम बैठक की है। बाकी अन्य ब्लॉकों में पहले बैठक हो चुकी थी। हम सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं…अब तक कुल 56 FIR दर्ज की गई हैं और 150 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया है। जांच अभी भी जारी है।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram