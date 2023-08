CM की मनाही, VHP फिर भी यात्रा पर अड़ी, नूंह में स्कूल-कॉलेज बंद, बॉर्डर सील और इंटरनेट सस्पेंड

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस यात्रा की मंजूरी नहीं दी है, जोर देकर कहा गया है कि मंदिर में जलाभिषेक किया जा सकता है, पूजा की जा सकती है, लेकिन यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी।

नूंह में फिर बढ़ा तनाव

हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर ब्रज मंडल यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। सोमवार को सुबह 11 बजे यात्रा निकालने की बात हो रही है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस यात्रा की मंजूरी नहीं दी है, जोर देकर कहा गया है कि मंदिर में जलाभिषेक किया जा सकता है, पूजा की जा सकती है, लेकिन यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। अब वीएचपी ने इस आदेश को मानने से साफ मना कर दिया है और इसी वजह से जमीन पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जमीन पर नूंह में कैसे हालात? अभी के लिए प्रशासन द्वारा भारी तादाद में पुलिस को जमीन पर रहने के लिए कहा गया है, जगह-जगह सुरक्षबलों का पहरा दिख रहा है। ये आलम तब है जब पुलिस और सीएम दोनों ने कहा था कि तनाव को देखते हुए यात्रा को इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन वीएचपी की तरफ से दो टूक कहा गया कि उन्हें किसी आदेश से कोई मतलब नहीं, यात्रा सुबह 11 बजे निकलकर रहेगी। अब इस जिद ने ही एक बार फिर तनाव को बढ़ा दिया है, दो समुदाय के लोगों के बीच असमंजस की दीवार खड़ी हो गई है। Also Read EXCLUSIVE: बिट्टू बजरंगी पर VHP के प्रवक्ता का बयान, बोले- हिंदू कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता, बिट्टू से कोई नाता नहीं VHP का एक ऐलान, तनाव बढ़ा वीएचपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि एक धर्मनिर्पेक्ष देश में धार्मिक यात्रा के लिए परमिशन कैसी, वे अपनी यात्रा को छोटी कर सकते हैं, लेकिन रोकेंगे नहीं। इस ऐलान के बाद राज्य के गृह मंत्री ने कहा है कि उनकी तरफ से इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, पुलिस को भी जरूरी आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी बताया है कि संवेदनशील इलाकों में इस बार ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा 29 अगस्त तक इंटरनेट सस्पेंड रखा गया है और कुछ इलाकों में धारा 144 भी लागू है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तो अपने समुदाय के लोगों से कह दिया है कि वे यात्रा के दौरान अपने घर में ही रहें। बाजार भी बंद ही रहने जा रहे हैं, ऐसे में हर तरह के टकराव से बचने की पूरी तैयारी की जा रही है। अब ये सब इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि पिछली यात्रा के दौरान जिस स्तर पर हिंसा हुई थी, उसे देखते हुए फिर वैसे हालात बनते नहीं देखे जा सकते।

