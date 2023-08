Nuh Violence: नूंह की घटना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा- मनोहर लाल खट्टर

Nuh News: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समाज के सभी वर्गों से शांति बहाली की अपील की और उम्मीद जताई कि लोग इसमें सहयोग करेंगे और आगे स्थिति न बिगड़े यह सुनिश्चित करेंगे।

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा (PTI Image)

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने नूंह हिंसा में ‘किसी बड़े षड्यंत्र’ का अंदेशा जताते हुए मंगलवार को कहा कि इस ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ घटना में शामिल किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के साथ नूंह की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में एक बैठक करने के बाद कहा, “पूरी घटना किसी बड़े षड़यंत्र का हिस्सा लगती है।” एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, सीएम मनोहर खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने कहा, “घटना में नूंह क्षेत्र से बाहर के शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक 44 FIR दर्ज की गई हैं तथा 70 लोगों को नामजद कर हिरासत में लिया गया है। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा।” VHP द्वारा निकाली जा रही यात्रा को रोकने की भीड़ द्वारा कोशिश किए जाने के कारण भड़की हिंसा में नूंह में सोमवार को चार लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य लोग घायल हुए हैं। आइए आपको बताते हैं हरियाणा के नुंह में हुई हिंसा से जुड़े बड़े अपडेट्स अधिकारियों ने कहा कि नूंह में भड़की हिंसा गुरुग्राम में भी फैल गई और शहर के सेक्टर-57 में एक मस्जिद पर भीड़ के हमले में 26 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसी के साथ राज्य में इस हिंसा में मृतक संख्या बढ़कर पांच हो गई है। गुरुग्राम में शाम को भी उपद्रवियों की भीड़ ने कुछ दुकानों में आग लगा दी। मुख्यमंत्री ने नूंह में हुई घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार देते हुए कहा कि वर्षों से हर साल सामाजिक यात्रा निकलती रही है और 31 जुलाई को भी इस यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने न केवल यात्रा पर, बल्कि पुलिस पर भी आक्रमण किया और परिणामस्वरूप यात्रा को भंग किया गया तथा आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गईं। मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इन घटनाओं में अभी तक 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का इस घटना की वजह से जान-माल का नुकसान हुआ है, उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर संयम से काम लिया और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था को मौके पर भेजा गया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार से केंद्रीय पुलिस बल की कंपनियों की तैनाती के लिए अनुरोध किया गया, जिसके बाद 16 कंपनियां नूंह व आसपास के इलाके में तैनात हैं। खट्टर ने कहा कि इसके अलावा, 30 कंपनियां हरियाणा पुलिस की भी मौके पर मौजूद हैं, जबकि आस-पास के जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बलों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद व पलवल जिलों में भी कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थीं, उन पर भी काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में शांति स्थापित की गई है। एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लागू किया गया है और कुछ जिलों में धारा-144 लगाई गई है। सारी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। (Input- PTI/Bhasha)

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram