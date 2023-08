Nuh News: पुलिस वालों को जिंदा जलाने की थी प्लानिंग? हिंसक भीड़ ने तोड़ा थाने का गेट, हरियाणा पुलिस की FIR में बेहद गंभीर आरोप

Nuh Violence: हरियाणा पुलिस की FIR में कहा गया है कि भीड़ ने साइबर थाने का गेट और दीवार तोड़ दी।

हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों को मारने के लिए अटैक किया था। (PTI Image)

हरियाणा के नूंह में अभी भी तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने जिले में कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस बीच हरियाणा पुलिस द्वारा मामले में दायर की गई FIR में कहा है कि नूंह हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी। इसका मकसद न सिर्फ पुलिसकर्मियों पर अटैक करना था बल्कि उन्हें जिंदा जलाना भी था। FIR में दावा किया गया है कि सैकड़ों की उग्र भीड़ ने हत्या के इरादे से पुलिस पर कई जगह अटैक किया। साइबर पुलिस स्टेशन पर हुए अटैक को लेकर एक FIR में कहा गया है कि सैकड़ों लोगों ने इसे घेरकर पत्थरबाजी की और नागे लगाए कि ‘वो पुलिस वालों को जिंदा जला देंगे।’ इतना ही नहीं FIR में यह आरोप भी लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने बस का इस्तेमाल कर पुलिस स्टेशन का मेन गेट और दीवार तोड़ दी और थाने के ऊपर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों पर अवैध हथियारों से फायरिंग भी की। FIR में कहा गया है कि पुलिस की तरफ से पहले टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया लेकिन बाद में आत्मरक्षा में 100 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। Also Read ‘पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती’, हरियाणा CM बोले- 2.5 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी, पुलिस कितनी है…

