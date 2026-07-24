नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने पेपर लीक मामलों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। एनटीए ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है, जब इससे पहले आज दिन में केंद्र ने पेपर लीक के लिए कड़ी सजा पक्का करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल को भी मंजूरी दी।

साथ ही शुक्रवार को ही सीजेपी ने सरकार से कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को जल्द मानना होगा, नहीं तो प्रदर्शन और भी बड़ा होगा।

एनटीए ने हटाए 47 अधिकारी

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा “नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यह NTA में बड़े बदलावों का हिस्सा है, जो पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही है।”

Sources- "National Testing Agency has terminated 47 officials from their service. Legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks." pic.twitter.com/zz2mcGIqQp — ANI (@ANI) July 24, 2026

अधिकारियों ने यह भी कहा कि NTA में पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा और सुधार के कदम उठाए जाएंगे।

सीजेपी अपनी मांग पर अड़ी

CJP ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से अल्टीमेटम देते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उसकी मांग पर कोई बातचीत नहीं होगी और अगर इसे जल्द नहीं माना गया, तो विरोध प्रदर्शन और भी बड़ा होगा।

सीजेपी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिले

CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने NEET पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में दूसरी गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों का आपसी सहमति से हल निकालने के लिए यहां विट्ठलभाई पटेल हाउस में केंद्रीय मंत्रियों जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ दो घंटे की मीटिंग की।

सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल को दी है मंजूरी

शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ में संशोधन को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित संशोधन बिल पर सोमवार (27 जुलाई) को संसद में विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यह फैसला छात्रों और विपक्षी दलों के लगातार विरोध-प्रदर्शनों के बीच लिया गया है; वे जवाबदेही, पेपर लीक की व्यापक जांच और सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता की रक्षा के लिए मज़बूत सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।

एक दिन पहले ही शिक्षा मंत्रालय के सचिव विनीत जोशी को भी सरकार ने हटा दिया और उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को पद सौंप दिया। इससे कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को एक वीडियो मैसेज में ऐलान किया था कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रोविजन वाला एक बिल संसद में पेश किया जाएगा।

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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद गुरुवार रात अपना अनशन तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीजेपी के लोगों से अपील की है कि वे सरकार की मीठी बातों से प्रभावित न हों। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें