NSG के कड़वे अनुभवों के बीच मोदी और सुषमा से मिले चीनी विदेश मंत्री

तीन दिवसीय दौरे पर भारत आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार (13 अगस्त) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। गौरतलब है कि शुक्रवार दोपहर गोवा की राजधानी पणजी पहुंचे वांग यी ने सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर और राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की थी। सुषमा और पीएम से मुलाकात के बाद चीन और भारत की द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत और चीन क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मामलों पर बात करेंगे।

Discussing issues of mutual importance. EAM @SushmaSwaraj meets with her counterpart Chinese FM Wang Yi in New Delhi pic.twitter.com/ZcuvUpwzIv

— Vikas Swarup (@MEAIndia) August 13, 2016