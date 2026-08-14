राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने भारत की जोखिम उठाने की क्षमता और सहनशीलता पर बात की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बात करते हुए कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझना जाना चाहिए। भारत के पास जोखिम उठाने की क्षमता है और भारत करारा प्रहार कर सकता है फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो।

एनएसए ने डिस्कवरी पर आने वाली डॉक्युमेंट सीरीज “डीक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर” में बात करते हुए कहा कि 88 घंटे चले इस मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद आतंकवादियों के कैंपों को नष्ट करना था, खासकर उन कैंपों को जो पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार थे।

ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के कैंपों को तबाह करना था- एनएसए

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अजीत डोभाल ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा, “हमने ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के कैंपों को तबाह करना तय किया था, खासकर उन कैंपों को जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे।”

उन्होंने आगे कहा, “दुनिया के लिए बिल्कुल साफ संदेश है कि भारत की उदारता या सहनशीलता को कमजोरी न समझें। भारत जोखिम उठा सकता है और कड़ा प्रहार कर सकता है, फिर चाहे नतीजे कुछ भी हों।”

डिस्कवरी ने बनाई डॉक्युमेंट्री

डिस्कवरी ने एक बयान में कहा कि दो हिस्सों वाली यह डॉक्युमेंट्री सीरीज भारत के सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व को एक साथ दिखाएगी ताकि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़े फैसलों और घटनाओं को बताया जा सके। इसमें उन लोगों के अनुभव भी शामिल हैं जिन्होंने भारत की प्रतिक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी।

आगे में कहा गया कि शो में सैन्य कार्रवाई के पीछे लिए गए एनएसए के फैसलों और दृढ़ संकल्प के बारे में बातें हैं। “डिक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर” का प्रीमियर शनिवार रात 9 बजे डिस्कवरी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर देखा जा सकता है।

कब हुआ था ऑपरेशन सिंदूर?

बता दें ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल 6 और 7 मई की दरमियानी रात शुरू किया गया था। इसका मकसद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेना था। इसके तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में मौजूद कई आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए।

बाद में जब पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ हमले शुरू किए तो फिर भारत के सभी जवाबी हमले भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए। दोनों परमाणु हथियारों वाले पड़ोसी देशों के बीच करीब 88 घंटे तक चली यहा लड़ाई चली और फिर 10 मई की शाम को पाकिस्तान के अनुरोध के बाद एक समझौते पर पहुंचा गया और लड़ाई रुक गई।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में योगदान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल को लोकमान्य तिलक नेशनल अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि अजित डोभाल ने 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा फ़ैसले के पीछे अहम भूमिका निभाई है। अमित शाह ने कहा कि NSA की सलाह और स्ट्रेटेजिक इनपुट भारत के सुरक्षा ढांचे और रक्षा तैयारियों को मज़बूत करने में अहम रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा में अजित डोभाल का योगदान इतना अहम रहा है कि इतिहास उनके लिए एक सुनहरा पन्ना सुरक्षित रखेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें