The List Of India’s Most Powerful People (साल 2021 के लिए देश के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची) जारी की गयी है। इस लिस्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सातवां स्थान मिला है। डोभाल पिछले सात साल से देश में एनएसए के पद पर हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिन रात कार्य करने के बाद डोभाल को जब भी समय मिलता है तो वो खाली समय में खाना बनाना पसंद करते हैं।

अजित डोभाल ने हाल के दिनों में पाकिस्तानी के सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के साथ एक तीसरे देश में बातचीत की। साथ ही उन्होंने पिछले तीन महीने में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा के साथ भी कई दौर की वार्ता कर के दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते का पालन करने के लिए सहमति बनाने में अहम भूमिका अदा की है।चीन के साथ जारी गतिरोध के समय भी उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मिलकर काम करते हुए, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी संकट के समाधान में अहम भूमिका निभाई है।

पाकिस्तान के साथ समझौते के साथ ही उन्होंने चीन की तरफ से होने वाले सुरक्षा खतरों के बीच भूमि और समुद्री दोनों ही क्षेत्रों में भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया है।



कुछ ही दिन पहले अजित डोभाल ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा और अन्य अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई थी।



अजित डोभाल की निगरानी में भारत को कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। फादर प्रेम कुमार को आईएस के चंगुल से छुड़वाना हो या श्रीलंका में छह भारतीय मछुआरों को फांसी दिए जाने से एक दिन पहले माफी दिलवाना हो या देपसांग और देमचोक इलाके में स्थायी चीनी सैन्य कैंपों को हटाना हो डोभाल की जमकर वाहवाही हुई है। हालांकि कुछ मामलों में उन्हें असफलता का भी मुंह देखना पड़ा है।