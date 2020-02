Delhi Violence, Delhi Protest Today News: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजील डोभाल ने बुधवार को केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उत्तर-पूर्व दिल्ली में शांति कायम करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया। डोभाल ने हिंसाग्रस्त इलाकों को देखा और यहां रहने वालों से हालचाल भी लिए। डोभाल के दौरे के वक्त एक लड़की ने उनके सामने आ कर कहा, “हम रातों को सो नहीं पा रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं और पढ़ने तक नहीं जा पा रहे हैं। हम किसी से लड़ नहीं रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे अपील कर रही हूं। हमें आप पर विश्वास है।” इस पर डोभाल ने कहा, “यह दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह आपकी रक्षा करे, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पुलिस आपकी रक्षा करेगी, यह मेरा दावा है।”

डोभाल जब एक गली में पहुंचे, तो एक महिला ने उनसे कहा कि कल (मंगलवार) को हुए वाकये के बाद उसका हार्ट फेल होने वाला था। इस पर डोभाल ने कहा- “इतना कच्चा दिल नहीं होना चाहिए। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्रेम की भावना बना कर रखिए। हमारा एक देश है, हम सब को मिल कर रहना है। देश को मिल कर आगे बढ़ाना है। हम लोगों को अलग-अलग हिस्सों में नहीं बंटना है।”

डोभाल इलाके में कुछ और लोगों से भी मिले। लोगों को आश्वस्त करते हुए एनएसए बोले- “कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, यहां सारी की सारी फोर्स आप की ही के लिए लगी है। ताकि आपकी सुरक्षा हो सके।”

आम लोगों से मुलाकात के बाद डोभाल ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने शांति कायम रखने का संदेश देते हुए कहा- हर कोई जो अपने देश से प्यार करता है, अपने समाज और पड़ोसियों से भी प्यार करता है। हर किसी को दूसरों के साथ प्यार और सौहार्द से रहना चाहिए। लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, न की उन्हें बढ़ाने की।

Delhi: Situation being monitored in areas of #NortheastDelhi with the help of drone. National Security Advisor (NSA) Ajit Doval is taking stock of the situation here. pic.twitter.com/e2uaFBnAjX

— ANI (@ANI) February 26, 2020