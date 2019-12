बीजेपी नेता श‍िवराज स‍िंह चौहान ने 23 द‍िसंबर (सोमवार) को कहा क‍ि एनआरसी को देश भर में लागू क‍िया जाना है, लेक‍िन व‍िचार-व‍िमर्श के बाद। पीटीआई ने उनका यह बयान ट्वीट क‍िया तो इस पर लोग श‍िवराज स‍िंह को ट्रोल करने लगे। दरअसल, एनआरसी लागू करने को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार के नेता अलग-अलग राय दे रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्‍यक्ष कई बार कह चुके हैं क‍ि पूरे देश में एनआरसी लागू क‍िया जाएगा। अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने कहा क‍ि नहीं लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 22 द‍िसंबर को रामलीला मैदान की रैली से कुछ ऐसा ही कहा। ऐसे में श‍िवराज के बयान पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उनका भी और उनकी पार्टी का भी। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा था

पीटीआई के ट्वीट पर आए कुछ कमेंट्स: @Dystopicc:

Ye log aapas main baat nahi karte kya? PM kuch bolta hai, HM kuch aur.. Ab ye aaye hain..

@YippeekiYay_DH: फिलहाल नाटक मंडली का पैकअप करो और निकल लोNRC पे पहले रंगा बिल्ला में तो सहमती हो जाने दो

@KT62779984 : Now another Joker commented , there is no gap that one of BJP joker ministers or senior leader cut out jokes in public forum or to press

@drnamitapandey : अरे थाली के बैंगनों, एक बार में फैसला कर लो। लागू करना है या नहीं

@SartajAJ: Iska pakka PM se katti huyi hai.

@TheIndiaThatWas:And this is why you should never trust a single BJP leader or any of their “promises”

@Mumbaiactor1:dekh lijiye group chat mein ek dusre se puch k. aisa lagg raha hai abb takk number bhi exchange nahi kiye. sab alag baatein kar rahe hai.

@Dystopicc: Arz kiya hai

Are Kaliram Ka Khul Gaya Pol

Beech Bazariya Fat Gaya Dhol

Ho Gaya Us Ka Dabba Gol

Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol

Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol

Kaliram Ka Khul Gaya Pol – Superhit Kishore Kumar Classic Fun Song -…

Movie: Barsaat Ki Ek Raat (1981) Singer: Kishore Kumar Music: Rahul Dev Burman aka R.D. Burman Lyrics: Anand Bakshi Cast: Amitabh Bachchan, Raakhee, Amjad Kh…

@sharadaramanat1: but modiji said no NRC just yesterday to many rally chairs. So where will you implement ? In #kailaasa ?

@prakashvaibhav1: Aur kuchh nahi to Fuhrer ki baat hi sun lo moonh kholne ke pahle

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App