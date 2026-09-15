यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज को लेकर सरकार की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण के बाद नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मंगलवार को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की घोषणा कर दी। NPCI के मुताबिक, 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट यानी दुकानदार या कारोबारी को किए जाने वाले UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा।

NPCI के मुताबिक, 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन होगी। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी मर्चेंट को 75,000 रुपये या उससे ज्यादा का UPI पेमेंट किया जाता है, तो MDR फीस 300 रुपये से ज्यादा नहीं होगी।

15 अक्टूबर से लागू होगी व्यवस्था

यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। हालांकि यहां इस बात का ध्यान रखें कि ग्राहकों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा NPCI ने रेलवे, टेलीकॉम सर्विस, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी कुछ मर्चेंट कैटेगरी में 2000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर हर ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये की फ्लैट MDR फीस लगेगी।

इन सेवाओं पर लगेगी 5 रुपये फीस

इसके अलावा NPCI ने रेलवे, टेलीकॉम सर्विस, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी कुछ मर्चेंट कैटेगरी में 2000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर हर ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये की फ्लैट MDR फीस लगेगी।

अतिरिक्त लागत का बोझ कम करेगी यह व्यवस्था- NPCI

NPCI ने एक बयान में कहा है, “यह फ्लैट रेट व्यवस्था जरूरी सेवाओं, यूटिलिटी बिल और पेट्रोल-डीजल जैसे कम मुनाफे वाले कारोबार पर अतिरिक्त लागत का बोझ नहीं बढ़ने देगी। इससे लोगों को जरूरी सेवाएं कम खर्च में मिलती रहेंगी और डिजिटल भुगतान भी आसान बना रहेगा।”

P2P ट्रांजैक्शन फ्री ही रहेंगे- NPCI

NPCI ने कहा है कि मंगलवार को घोषित किया गया बदला हुआ MDR फ्रेमवर्क सिर्फ पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर लागू होता है। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे चाहे ट्रांजैक्शन कितना भी बड़ा हो।

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद हुई घोषणा

NPCI की यह घोषणा वित्त मंत्रालय के उस नोटिफिकेशन के बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर चार्ज नहीं लगा सकते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया था, “कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर बताए गए पेमेंट के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल करके पेमेंट करने या पाने वाले व्यक्ति पर सीधे या इनडायरेक्टली कोई चार्ज नहीं लगाएगा।” इसमें RuPay डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के UPI ट्रांज़ैक्शन के बारे में बताया गया है।

Regarding Merchant Discount Rate (MDR) on Select UPI (P2M) Transactions



Please refer to the FAQs here: https://t.co/DTOZFVHAVB pic.twitter.com/4HMU0YZ2AC — NPCI (@NPCI_NPCI) September 15, 2026

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यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस देश में चर्चा का विषय बन गई है। इसकी वजह सरकार का एक नोटिफिकेशन है। बता दें कि सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक, कोई भी बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर 2000 रुपये तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन और रूपे डेबिट कार्ड पेमेंट पर चार्ज नहीं लगा सकते है। इस लिमिट से ज्यादा के पेमेंट को छूट से बाहर रखा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…