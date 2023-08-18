Rahul Gandhi Ladakh Visit: \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u0947 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u0914\u0930 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926\u093e \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0936\u0941\u0915\u094d\u0930\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0926\u094b \u0926\u093f\u0935\u0938\u0940\u092f \u0926\u094c\u0930\u0947 \u092a\u0930 \u0932\u0926\u094d\u0926\u093e\u0916 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0947\u0964 \u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0928\u0947 \u0932\u0947\u0939 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0941\u0935\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u0938\u0902\u092c\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964 \u092f\u0941\u0935\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u0938\u0902\u092c\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e, '\u092d\u093e\u0930\u0924 1947 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u091c\u093e\u0926 \u0939\u0941\u0906 \u0925\u093e \u0914\u0930 \u0938\u0902\u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u0938\u094d\u0935\u0924\u0902\u0924\u094d\u0930\u0924\u093e \u0915\u094b \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924\u0940 \u0926\u0947\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u091c\u093e\u0926\u0940 \u0915\u094b \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0938\u0902\u0935\u0948\u0927\u093e\u0928\u093f\u0915 \u0939\u0948\u0964' \u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0938\u0902\u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u090f\u0915 \u0915\u0926\u092e \u0939\u0948\u2026 \u0906\u092a \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093f\u0938 \u0924\u0930\u0939 \u0938\u0947 \u0938\u0902\u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u0915\u094b \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0935\u0939 \u0909\u0938\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0938\u0947 \u0938\u0902\u0935\u093f\u0927\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u091c\u0928 \u0915\u094b \u0938\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u094b\u0915\u0938\u092d\u093e \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f\u0938\u092d\u093e \u0907\u0928 \u0938\u092d\u0940 \u090f\u0932\u093f\u092e\u0947\u0902\u091f \u0915\u094b \u092e\u091c\u092c\u0942\u0930 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u0905\u092c \u0906\u0930\u090f\u0938\u090f\u0938 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0917\u0924 \u0922\u093e\u0902\u091a\u0947 \u0915\u0947 \u0905\u0939\u092e \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092c\u0948\u0920\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 5 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 2019 \u0915\u094b \u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926 370 \u0914\u0930 35 (\u090f) \u0915\u094b \u0939\u091f\u093e\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u091c\u092e\u094d\u092e\u0942 \u0915\u0936\u094d\u092e\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0926\u094b \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u0936\u093e\u0938\u093f\u0924 \u092a\u094d\u0930\u0926\u0947\u0936\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u093e\u0902\u091f\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0932\u0926\u094d\u0926\u093e\u0916 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938 \u092c\u0940\u091a \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0938\u0942\u0924\u094d\u0930\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0917\u0941\u0930\u0941\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0915\u093f \u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0915\u093e \u0932\u0926\u094d\u0926\u093e\u0916 \u0926\u094c\u0930\u093e 25 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0924\u0915 \u092c\u0922\u093c\u093e \u0926\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 Also Read\u2018\u0905\u092e\u0947\u0920\u0940 \u0938\u0947 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u0932\u0921\u093c\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940\u2019, UP \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u0947 \u0928\u090f \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u092c\u094b\u0932\u0947- \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u0935\u093e\u0930\u093e\u0923\u0938\u0940 \u0938\u0947 \u0932\u0921\u093c\u0940\u0902 \u0924\u094b \u091c\u093e\u0928 \u0932\u0921\u093c\u093e \u0926\u0947\u0902\u0917\u0947 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0938\u0942\u0924\u094d\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915, \u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 20 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b \u092a\u0948\u0902\u0917\u094b\u0902\u0917 \u091d\u0940\u0932 \u092a\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0914\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0930\u093e\u091c\u0940\u0935 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0915\u093e \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u092e\u0928\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0935\u0939 \u0915\u093e\u0930\u0917\u093f\u0932 \u092e\u0947\u092e\u094b\u0930\u093f\u092f\u0932 \u092d\u0940 \u091c\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0935\u0939 25 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b 30 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f\u0940\u092f \u0932\u0926\u094d\u0926\u093e\u0916 \u0911\u091f\u093e\u0928\u094b\u092e\u0938 \u0939\u093f\u0932 \u0921\u0947\u0935\u0932\u092a\u092e\u0947\u0902\u091f \u0915\u093e\u0909\u0902\u0938\u093f\u0932 (LAHDC)-\u0915\u093e\u0930\u0917\u093f\u0932 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u0915\u0940 \u092c\u0948\u0920\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u092d\u093e\u0917 \u0932\u0947\u0902\u0917\u0947\u0964 \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947\u0902, \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0914\u0930 \u0928\u0947\u0936\u0928\u0932 \u0915\u0949\u0928\u094d\u092b\u094d\u0930\u0947\u0902\u0938 \u0928\u0947 10 \u0938\u093f\u0924\u0902\u092c\u0930 \u0915\u094b \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0917\u093f\u0932 \u092a\u0930\u093f\u0937\u0926 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0917\u0920\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0928\u0947 \u0907\u0938 \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u0936\u0941\u0930\u0941\u0906\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u094b \u092c\u093e\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0928\u0917\u0930 \u0914\u0930 \u091c\u092e\u094d\u092e\u0942 \u0915\u093e \u0926\u094c\u0930\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0935\u0939 \u0932\u0926\u094d\u0926\u093e\u0916 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0917\u090f \u0925\u0947\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u091c\u0928\u0935\u0930\u0940 \u092e\u0947\u0902 '\u092d\u093e\u0930\u0924 \u091c\u094b\u0921\u093c\u094b \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e' \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u091c\u092e\u094d\u092e\u0942 \u0914\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0928\u0917\u0930 \u0915\u093e \u0926\u094c\u0930\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0935\u0939 \u092b\u0930\u0935\u0930\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u092c\u093e\u0930 \u092b\u093f\u0930 \u0928\u093f\u091c\u0940 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092a\u0930 \u0917\u0941\u0932\u092e\u0930\u094d\u0917 \u0938\u094d\u0915\u0940 \u0930\u093f\u0938\u0949\u0930\u094d\u091f \u0917\u090f \u0925\u0947\u0964