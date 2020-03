सरकार ने सोमवार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष से लेकर पद्म भूषण से सम्मानित इतिहासकार रामचंद्र गुहा तक सब ने इसे लेकर कटाक्ष किया। गुहा ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का जिक्र करते हुए कहा कि अब तीन तरह के जज होते हैं, तीसरा जो कानून और गृह मंत्री दोनों को जानता हो।

गुहा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा “2012 में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने टिप्पणी की थी ‘दो प्रकार के न्यायाधीश हैं- एक जो कानून को जानता है, दूसरा जो कानून मंत्री को जानता है।’ अब तीन प्रकार के न्यायाधीश हैं; तीसरा जो कानून और गृह मंत्री दोनों को जानता हो।”

कांग्रेस के भी इस मामले में गोगोई पर हमला बोला है। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इसे लेकर मंगलवार को दावा किया कि गोगोई न्यायपालिका और खुद की ईमानदारी से समझौता करने के लिए याद किए जाएंगे। सिब्बल ने ट्वीट किया, “न्यायमूर्ति एच आर खन्ना अपनी ईमानदारी, सरकार के सामने खड़े होने और कानून का शासन बरकरार रखने के लिए याद किए जाते हैं।” उन्होंने दावा किया कि न्यायमूर्ति गोगोई राज्यसभा जाने की खातिर सरकार के साथ खड़े होने और सरकार एवं खुद की ईमानदारी के साथ समझौता करने के लिए याद किए जाएंगे।

In 2012, Arun Jaitley, then leader of the Opposition in the Rajya Sabha, remarked, “There are two kinds of judges–one who knows the law, the other who knows the Law Minister”.

Now there are three kinds of judges; the third kind knowing the Law Minister AND the Home Minister.

— Ramachandra Guha (@Ram_Guha) March 17, 2020