महज 6 रुपये में गला तर करेगा ‘सेना जल’, सोशल मीडिया पर लोगों की मांग- मेरे इलाके में भेजो

आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने ‘सेना जल’ की पहल शुरू की है। इसके तहत महज 6 रुपये में बोतल बंद पानी मिलेगा। अमूमन पानी की एक बोतल बाजार में 15-20 रुपये में मिलती है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक पानी के बोतलों की बिक्री से होने वाली कमाई जवानों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिए खर्च की जाएगी। बेहद कम दाम में पानी की बोतल मुहैया कराने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका जमकर स्वागत किया है। लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। लोग अभी से अपने-अपने इलाकों में पानी की इन बोतलों की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने पहल का स्वागत करते हुए ट्विटर पर लिखा- ”यह बहुत अच्छी पहल है। जो लोग हमारे लिए दिन-रात काम करते हैं, उनके प्रति जागरूकता देखकर अच्छा लग रहा है। कोई भी शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को नकार सकता है, लेकिन इस बात को नहीं झुठला सकता है कि इस जागरूकता के पीछे पीएम मोदी का हाथ है।”

Sena Jal, an initiative of the Army Wives Welfare Association (AWWA), bottles being sold at Rs 6 each; the money collected will be used in the welfare of soldiers & war widows pic.twitter.com/8YmbHYk1xO — ANI (@ANI) January 20, 2018

सेना जल के प्रति लोगों का झुकाव सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि फिलहाल इस पानी को कहां से खरीदा जा सकता है। एक यूजर ने लिखा कि जबरदस्त काम किया है। गौरव शिंदे नाम के यूजर ने पूछा है कि यह पहल केवल सेना के अधिकारियों पर लागू होगी या सैनिकों की पत्नियों को भी शेयर मिलेगा? मिस्टर एम ने पूछा- ”क्या कुरियर के जरिये यह पानी मिल सकता है?” निशांत सोनी ने लोगों से ट्वीट कर गुहार लगाई है कि इस पानी के उपलब्ध होने पर वे दूसरी किसी कंपनी का पानी न खरीदें। बाबू थकेला ने इस बात को लेकर आशंका भी जताई है कि क्या कॉरपोरेट कंपनियां इस ब्रांड को तरक्की करने देंगी।

Hope this will be available in mumbai and surrounding areas. I’m gonna pick these up as much as I need. — your worst nightmare (@kalpesh_78) January 20, 2018

It’s a very good initiative. Good to see that awareness about the need to work for the people who work for us day and night. Anyone may deny whatever work of @narendramodi but they cannot deny that he is the reason behind this awareness. Jai Modi ji. — Indian Indra Singh (@justin23448669) January 20, 2018

Of officers only? Or wives of jawans get a share too? — Gaurav Shinde (@gauravshinde) January 20, 2018

Great initiative I will request to people use this water bottle if available instead of bislery etc support our army and their family — Nishant soni (@nishant__soni10) January 20, 2018

