Former Indian Army Chief General Manoj Mukund Naravane: पुणे में एक्सप्रेस बुक सर्विस में अपने थ्रिलर नॉवेल ‘द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी’ का जनरल मनोज नरवणे ने प्रमोशन किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस से बात करते हुए अपनी अभी तक रिलीज न हुई आत्मकथा ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ के बारे में पूछे जाने पर कहा, “अब मैं सिर्फ फिक्शन (काल्पनिक कहानियां) लिखने पर ही ध्यान दे रहा हूं।”

बता दें कि इस आत्मकथा के कुछ अंश कारवां मैगजीन में छपे थे। फरवरी में राहुल गांधी ने लोकसभा में इसका जिक्र करने की कोशिश की थी। इसी को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा भी हुआ था। नरवणे ने 2019 से 2022 के बीच सेना प्रमुख के तौर पर काम किया था। रक्षा मंत्रालय ने उनकी आत्मकथा को प्रकाशित करने की मंजूरी नहीं दी है।

किताब कर रही अच्छा प्रदर्शन- पूर्व आर्मी चीफ

पूर्व आर्मी चीफ की फिक्शन किताब ‘द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी’ पिछले साल रिलीज हुई थी। उन्होंने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पहली बार लिखने वाले लेखक के तौर पर, जिसे लिखने का कोई अनुभव नहीं था, मेरी यह किताब काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एक सैनिक से कहानीकार बनने का यह सफर मेरे लिए काफी दिलचस्प रहा है। इसलिए मुझे इसे लिखने में बहुत मजा आया और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी इसे पढ़ेगा, उसे भी इसे पढ़ने में उतना ही मजा आएगा।”

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नरवणे ने बताया कि इस फिक्शन नॉवेल का अगला भाग (सीक्वल) भी जल्द ही रिलीज होगा। उन्होंने कहा, “मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस किताब का अगला भाग भी जल्द ही आएगा। ‘अगला भाग’ कहने का मतलब यह है कि इसके मुख्य किरदार रोहित और रेणुका वही रहेंगे। उन्हें उनकी नई यूनिट्स में तैनात किया जाएगा, जहां एक ऐसी घटना घटेगी जिसमें वे दोनों फिर से एक साथ मिलकर उस रहस्य को सुलझाएंगे।”

मैंने कुछ छोटी कहानियां भी लिखी हैं- नरवणे

लिखने के अपने जुनून के बारे में बात करते हुए नरवणे ने कहा, “मैं हमेशा से ही समय-समय पर कुछ न कुछ लिखता रहा हूं न सिर्फ सेना की रिपोर्टें, बल्कि सेना से जुड़ी अलग-अलग अकादमिक पत्रिकाओं के लिए भी। मैंने कुछ छोटी कहानियां भी लिखी हैं, जिनमें से एक तो फेमिना मैगजीन में भी छपी थी। मैंने कारगिल युद्ध पर आधारित एक छोटी कहानी लिखी थी, जिसका नाम ‘टाइगर हिल’ था। उस समय मैं कर्नल के पद पर था। यह बहुत पुरानी बात है। रिटायर होने के बाद ही मैं पूरी तरह से लिखने का काम दोबारा शुरू कर पाया और रिटायर होने के बाद भी, सबसे पहले मैंने अपनी पीएचडी पूरी की।” नरवणे ने यह भी बताया कि वे सेना से जुड़े मिथकों और इतिहास पर एक किताब लिख रहे हैं, जो जल्द ही रिलीज होगी।