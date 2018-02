कांग्रेस सांसद बोले- बीजेपी वाले रेणुका चौधरी पर ऐसे हंसे जैसे कौरव द्रौपदी पर हंसे थे

कांग्रेस की वरिष्‍ठ नेता और राज्‍यसभा सदस्‍य रेणुका चौधरी की हंसी पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी इसमें कूद पड़े हैं। उन्‍होंने भाजपा सांसदों के ठहाके की तुलना कौरवों से कर डाली है। गौरव गोगोई ने ट्वीट किया, ‘भाजपा सदस्‍यों के ठहाके हमें महाभारत की याद दिलाते हैं, जब कौरव द्रौपदी पर हंस रहे थे।’ इस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। सौरभ ने लिखा, ‘द्रौपदी तो ठीक है, लेकिन पांडव कौन है इस पर से पर्दा उठाया जाए।’ सुरेश ने ट्वीट किया, ‘छोटी सी सुधार…महाभारत नहीं यह रामायण है। मोदी पहले ही कह चुके हैं।’ अमित खेतान ने लिखा, ‘आप (गौरव गोगोई) और राहुल गांधी ने इंडियन जोक से संता-बंता को पूरी तरह से रिप्‍लेस कर दिया है।’ कुछ लोगों ने कांग्रेस सांसद की टिप्‍पणी से सहमति भी जताई। सयंतन मुखर्जी ने ट्वीट किया, ‘भाजपा तो कौरवों से भी खराब है।’ राकेश कुमार सिंह ने लिखा, ‘जो व्‍यक्ति राजधर्म का अनुसरण नहीं कर सकता, वह गांधी का भी अनुकरण नहीं कर सकता है।’

The laughter of BJP members reminds us of Mahabharata when the Kauravas were laughing at Draupadi. @INCIndia @MahilaCongress https://t.co/HzxY3TaSbY — Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) February 14, 2018

And please learn about the Draupadi Case ….then try to compare the two episodes.

Height of stupidity. — Amit Khetan (@CAAmitKhetan) February 14, 2018

Small correction not Mahabharat it’s ramayan.already told by Modi …. — Sooresh (@sooresha) February 14, 2018

So true. We have a Duryodhan who leads this and other Kauravas who follow. Also a SHAHkuni Mama also in the team. Deja Vu. — Shahzad Alish (@shahzadgr8) February 14, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर राज्‍यसभा में लाए गए धन्‍यवाद प्रस्‍ताव पर बोल रहे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ठहाके लगाकर हंस पड़ी थीं। इस पर सभापत‍ि वेंकैया नायडू ने कड़ी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की थी। उन्‍होंने कहा था क‍ि उनके इस आचरण को कतई उचित नहीं माना जा सकता है। इस पर प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था, ‘सभापति जी, मेरी आपसे विनती है कि आप रेणुका जी को कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य मिला है।’ कांग्रेस नेता ने इसके बाद पीएम मोदी के बयान पर हंसने की वजह भी बताई थी और उन पर निजी टिप्‍पणी करने का आरोप भी लगाया था। रेणुका चौधरी ने कहा था, ‘मेरे पास सबूत है जहां देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क‍ि कांग्रेस आधार कार्ड को लेकर नाच रही है। उन्‍होंने इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर बयान भी दिया था। आज बता रहे हैं क‍ि आधार कार्ड का बीज उस वक्‍त बोया गया था जब आडवाणी जी थे। मुझे इस बात पर हैरानी के साथ हंसी आ गई थी।’ साथ ही उन्‍होंने कहा था क‍ि प्रधानमंत्री यद‍ि सदन के बाहर ऐसा बोला होता तो उन पर कानून लागू हो जाता क्‍योंकि महिलाओं को बदनाम करना एक अपराध है। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री किरण रिजिजू ने फेसबुक पर रामायण का एक वीडियो जारी कर दिया था, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया था।

