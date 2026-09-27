TRAI New Rules Raghav Chadha: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 का स्वागत किया है। रविवार को राघव चड्ढा ने अपने X अकाउंट पर एक वीडियो रिलीज कर प्रीपेड रिचार्ज के नए नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा सांसद ने नए नियमों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह कम बजट वाले उपभोक्ताओं की जीत है।

बता दें कि राघव चड्ढा ने ही सबसे पहले 11 मार्च 2026 को सदन में इस मुद्दे को उठाया था और इसीलिए उन्होंने सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे आम लोगों की जीत बताया है। चड्ढा ने नए नियमों के बारे में जानकारी दी है।

क्या कहा राघव चड्ढा ने?

राघव चड्ढा ने 28 की जगह अब 30 दिनों की वैलिडिटी वाले नए मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की तारीफ करते हुए कहा है कि इन बदलावों से उपभोक्ताओं अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अधिकतर अपने फोन का इस्तेमाल सिर्फ वॉयस कॉल और SMS के लिए करते हैं।

‘साल में 13 की जगह होंगे 12 रिचार्ज’

राघव चड्ढा ने अपने वीडियो में कहा है, “भारत में प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर। सरकार हाल ही में टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) रेगुलेशंस, 2026 लेकर आई है जिसमें 28 की जगह 30-दिन के रिचार्ज प्लान का नियम शामिल है। अब उपभोक्ताओं को हर महीने 13 रिचार्ज की जगह 12 रिचार्ज कराने होंगे।”

‘सिर्फ SMS और वॉयस कॉल का भी होगा सकेगा रिचार्ज’

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा है, “जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है उनके लिए सिर्फ वॉइस और SMS वाले प्लान और कम बजट वाले कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा सही ऑप्शन मिलेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “आप में से कई लोगों ने मेरे साथ लिमिटेड और इनफ्लेक्सिबल रिचार्ज ऑप्शन के बारे में अपनी चिंताएं शेयर की थीं। मैंने 11 मार्च को पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया था, जिसमें कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा चॉइस और ज्यादा सस्ते ऑप्शन की मांग की गई थी। मैं कंज्यूमर्स की मांग को ध्यान में रखने के लिए भारत सरकार और TRAI का शुक्रगुजार हूं।”

क्या है TRAI के नए नियम?

TRAI के नए रेगुलेशन के तहत, स्पेशल टैरिफ वाउचर प्रीपेड टैरिफ प्रोडक्ट हैं जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर खास सर्विस और वैलिडिटी पीरियड के लिए देते हैं। बदले हुए फ्रेमवर्क के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर को उन कंज्यूमर के लिए अधिक वॉयस और SMS-ओनली STV देने होंगे जिन्हें बंडल डेटा सर्विस की जरूरत नहीं है।

इन बदलावों का मकसद कंज्यूमर को उनकी अपनी इस्तेमाल की जरूरतों के आधार पर प्रीपेड प्लान चुनने में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देना है। खास तौर पर जिन यूजर्स को मुख्य रूप से वॉइस कॉलिंग और SMS सर्विस की जरूरत होती है, उन्हें बंडल डेटा सर्विस को सब्सक्राइब किए बिना एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेंगे।

Good news for Prepaid Mobile Users in India



The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:



• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year

• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR — Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026

यह भी पढ़ें: TRAI New Rules: डेटा इस्तेमाल नहीं करते? अब मिलेंगे सिर्फ कॉल-SMS वाले खास रिचार्ज

TRAI New Rules: मोबाइल यूजर्स के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने बड़ा बदलाव किया है। अब उन ग्राहकों के लिए सिर्फ वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा वाले विशेष टैरिफ वाउचर उपलब्ध कराने होंगे, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है। ट्राई ने इसके लिए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए हैं। नए नियम से बिना डेटा वाले प्लान इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने में आसानी होगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…