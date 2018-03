बॉलीवुड के जानेमाने गीतकार जावेद अख्‍तर ने ट्विटर पर शर्तों के साथ एक रोहिंग्‍या परिवार को गोद लेने की इच्‍छा जताई थी। इसके बाद कई लोग उन्‍हें आड़े हाथ लेने लगे। जावेद अख्‍तर इससे इतना नाराज हो गए कि उन्‍होंने एक व्‍यक्ति से कहा कि आप बहुत बीमार हैैं। दरअसल, जावेद ने ट्वीट किया था, ‘मैं एक (रोहिंग्‍या) परिवार को गोद लेना चाहता हूं, लेकिन व‍ह परिवार भारत में कानूनी तौर पर रहने का हकदार हो। यदि सरकार उसे शरणार्थी का दर्जा देती है और वह कहां जाए इसका उसे खुद पता न हो तो मैं उसे आश्रय मुहैया कराऊंगा।’ जावेद अख्‍तर का यह ट्वीट सामने आते ही लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। इस पर अनिल कुमार आचार्य ने ट्वीट किया, ‘पाकिस्‍तान के ये दलाल कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर शरणार्थी का दर्जा प्राप्‍त रोंहिग्‍या समुदाय के लोगों को केंद्र आश्रय उपलब्‍ध कराए। अवैध रूप से देश में रहने वाले रोहिंग्‍या को मामता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती और अन्‍य के द्वारा शरण दिया जाएगा। …वाह जावेद भाई जवाब नहीं तुम्‍हारा।’

Yes I am willing to adapt one family and I mean it but the family has to be legally in India . If the govt has granted them refuge and they have no where to go I will provide them shelter

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 27, 2018