जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। इसके बदले तीन नई जगहों- रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल के तौर पर निर्धारित किया गया है। अब इस पर पूर्व आईपीएस किरण बेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं था।

किरण बेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “दिल्ली शहर में पुलिसिंग के अपने कार्यकाल के दौरान मैंने विरोध प्रदर्शन स्थलों को बदलते देखा है। पहले ये प्रधानमंत्री आवास, तीन मूर्ति मार्ग (तब श्रीमती गांधी का निवास) पर होते थे, फिर 70 के दशक की शुरुआत में लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर, 80 के दशक में इंडिया गेट पर, और फिर बोट क्लब से लेकर जंतर-मंतर तक फैले हुए थे।”

During my lifetime of policing the city of Delhi I have seen protest sites shift from PM residence, Teen Murti Marg (Then Mrs Gandhi’s Residence)

to roads of Lutyens Delhi, in early 70s

to India Gate in 80s, Boat Club to Jantar Mantra as was.

Every city does require an open… — Kiran Bedi (@thekiranbedi) October 13, 2026

जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं था- किरण बेदी

किरण बेदी ने कहा, “हर शहर में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने या विरोध-प्रदर्शन करने के लिए एक खुली जगह की जरूरत होती है। लेकिन अक्सर ऐसी जगह का इंतजाम करना भूल जाया जाता है। शहर की योजना बनाने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि वहां रास्ते संकरे थे और संवेदनशील इमारतें व दफ्तर पास में थे।”

नतीजे सबके सामने हैं- किरण बेदी

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आगे कहा, “इसके अलावा, कनॉट प्लेस का इलाका एक मशहूर कमर्शियल सेंटर है। मुझे लगता है कि उस समय प्रशासन ने वह फैसला लेने में गलती की थी और इतने समय तक उसे सुधारा भी नहीं और इसके नतीजे सबके सामने हैं।”

किरण बेदी ने कहा, “गृह मंत्रालय ने रामलीला मैदान और दूसरी जगहों को विरोध-प्रदर्शन के लिए चुना है। शायद इस बदलाव के लिए कोर्ट के दखल की जरूरत थी। अब जरूरत है कि रामलीला मैदान के लिए मंजूरी देते समय सुरक्षा और कामकाज का एक साफ-सुथरा प्लान बताया जाए।”

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दिल्ली पुलिस ने धरना-प्रदर्शन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नए आदेश के तहत जंतर-मंतर अब आधिकारिक प्रदर्शन स्थल नहीं रहेगा और इसे डीनोटिफाइड कर दिया गया है। रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड को प्रदर्शन के लिए तय किया गया है। यह बदलाव गृह मंत्रालय की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…