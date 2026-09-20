DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि ज्यादातर छात्र मौजूदा सत्ता के खिलाफ हैं, लेकिन उनके वोट बंटे हुए हैं। दास ने कहा कि चुनाव में पद हासिल करने वालों को याद रखना चाहिए कि वे राजा या रानी नहीं हैं।

सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “माफ कीजिएगा, लेकिन DUSU नतीजों से दो बातें सामने आती हैं। अधिकांश छात्र मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन वे बंटे हुए हैं और इसी वजह से सरकार को फायदा हो रहा है। लेकिन यह एक सकारात्मक पहलू है। पद पाने वालों को याद रखना चाहिए कि वे राजा या रानी नहीं हैं। बहुमत ने उन्हें वोट नहीं दिया।”

दास ने कांग्रेस की आलोचना की

दास ने कांग्रेस की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा, “सीजेपी को परेशान करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, कांग्रेस और उसके नौकरशाही विभागों को अपनी रणनीति को ठीक करना चाहिए। यह रणनीति पिछले 12 सालों से चल रही है और लोगों का धैर्य खत्म हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एनएसयूआई के बागी उम्मीदवार ने एनएसयूआई का टिकट न मिलने के बावजूद उपाध्यक्ष पद के लिए भारी अंतर से जीत हासिल की। ​​वामपंथी एकता में कुछ लोग, सभी नहीं वैचारिक शुद्धता और विशिष्टता पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्हें हकीकत को समझना चाहिए। कोई भी उनकी मान्यता के लिए उनके पास नहीं आ रहा है। अगर यही विपक्ष की एकता है, तो मुझे डर है कि वे विपक्ष में ही बने रहेंगे।”

I’m sorry but two observations from the DUSU results:



1. A majority of students are against the present regime—but fractured, and hence it benefits the regime. But this is a silver lining. Those bagging positions must remember they are not kings or queens. The majority DID NOT… https://t.co/MvsW8a0me4 — Saurav Das (@SauravDassss) September 19, 2026

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, “बेरोजगारी, खराब शिक्षा व्यवस्था, जर्जर स्कूल, महंगाई और भारी निराशा का सामना कर रहे करोड़ों युवा भारतीयों की पूरी पीढ़ी के राजनीतिक मिजाज को सिर्फ एक छात्र-संघ चुनाव के नतीजों से आंकना, जो पूरी तरह पैसे और बाहुबल के दम पर लड़ा गया हो कोई अच्छा विश्लेषण नहीं है।”

सौरव दास ने आगे कहा, “अगर यही पैमाना है, तो गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 8 दिन पहले एबीवीपी की हार के बारे में क्या कहेंगे? क्या वे ‘जेन-जी’ (Gen-Z) दिल्ली के किसी कॉलेज के ‘जेन-जी’ की तुलना में कम अहमियत रखते हैं? इस देश के लिए यह एक अभिशाप रहा है कि सरकार सिर्फ चुनावों को ही पैमाना मानती है, खासकर तब जब नतीजे साफ तौर पर दिखाते हैं कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा ही उनकी सत्ता का एकमात्र कारण है।”

डूसू चुनाव में तीन पदों पर जीती एबीवीपी

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने चार में से तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की है। एबीवीपी उम्मीदवार यश डबास अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने कांग्रेस से जुड़े नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के विजय शंकर मीणा को 2,053 वोटों से हराया। इसके अलावा एबीवीपी की रिया छावड़ी ने सचिव और लक्ष्य राज सिंह ने संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की। हालांकि, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु ने जीत हासिल की। एनएसयूआई चारों प्रमुख पदों में से किसी पर भी जीत दर्ज नहीं कर सकी।

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दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एवीबीपी की जीत से ज्यादा एक निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चा जोरों पर हैं, हो भी क्यों न उम्मीदवार ने एवीबीपी और एनएसयूआई के उम्मीदवारों को बुरी तरह हराकर डीयू का उपाध्यक्ष का पद जीता है। उम्मीदवार का नाम है दीपांशु शौकीन। दीपांशु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ के लिए अपने उपाध्यक्ष पद के प्रचार के दौरान पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में नंगे पैर घूम-घूमकर प्रचार किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…