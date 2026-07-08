कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने बुधवार को प्रदेश में पार्टी के नेतृत्व में किसी भी बदलाव की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे फैसले ‘गुड्डे-गुड़ियों का खेल’ नहीं हैं, जिन्हें बार-बार बदला जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेतृत्व पर आलाकमान का फैसला अंतिम है।

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने एक जुलाई को घोषणा की थी कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बताया जा रहा है कि शीर्ष पद नहीं मिलने से चन्नी नाराज हैं।

सोमवार को मोहाली में चन्नी की मौजूदगी में कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। यह बैठक उन घटनाक्रमों के कुछ दिन बाद हुई, जब कई मौजूदा एवं पूर्व विधायकों ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दोबारा विचार किए जाने का समर्थन दिया था।

वडिंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले पर पुनर्विचार की अटकलों को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके बघेल ने कहा कि जब आलाकमान ने फैसला कर लिया है तो उसे बदला नहीं जाता। क्या यह कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल है कि बार-बार निर्णय बदला जाएगा।

चन्नी और एक अन्य वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के अभी तक उनसे मुलाकात नहीं करने के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा कि मेरी उनसे (चन्नी) बात हुई है। मुलाकात होगी। रंधावा भी आकर मुझसे मिलेंगे। बघेल सोमवार को पांच दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे, राज्य में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पंजाब विधानसभा चुनाव: इन चुनौतियों से जूझ रही AAP, कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल की होगी अग्निपरीक्षा

पंजाब में लगभग सात महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा। यहां मुकाबला कई दलों के बीच होने की संभावना है। हर पार्टी प्रमुख खुद को जीत की दौड़ में मान रहा है। आम आदमी पार्टी जो इस वक्त राज्य की सत्ता में है। वह विपक्ष के बिखराव फायदा उठाकर फिर से सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार अपने कामकाज के आधार पर जनता का समर्थन बनाए रखने का दावा कर रही है। पढ़ें पूरी खबर।

