“19 तारीख असम के लिए मनहूस है,” डिब्रूगढ़ से शिवसागर जाते समय टैक्सी चालक सुमु गहरी सांस लेते हुए कहते हैं। “19 तारीख को जुबीन दा (गायक जुबीन गर्ग) हमें छोड़कर चले गए… और फिर 19 तारीख को ऐसी बाढ़ आई जिसने सब कुछ बहा दिया।”

असम के लोअर असम इलाके में बाढ़ लगभग हर साल आने वाली एक सामान्य घटना है। हर साल बाढ़ आती है- कभी कम तबाही मचाती है तो कभी भारी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अपर असम इस तरह की स्थिति का आदी नहीं है। इसलिए जब 19 जुलाई को नागा हिल्स में हुई भारी बारिश का पानी इस क्षेत्र में पहुंचा तो लोगों को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।

इस साल असम में आई बाढ़ में अब तक आधिकारिक तौर पर 78 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के चरम पर 7 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में थे। हालांकि, जैसे-जैसे पानी उतरता गया, प्रभावित लोगों की संख्या घटकर करीब 3 लाख रह गई।

हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। बाढ़ के सबसे गंभीर दौर में 1.15 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे थे जबकि अब यह संख्या घटकर 16556 रह गई है।

वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावित जिलों का चार दिन का दौरा और आकलन पूरा करने वाली अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार से राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने X पर एक पोस्ट में लिखा, ”हमारी डबल इंजन सरकार राज्य के लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।”

असम के अपर असम क्षेत्र में 19 जुलाई को आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों गांवों को तबाह कर दिया। (Express photo by Rajat Sain)

जमीन पर हालात झेल रहे लोगों के लिए फिलहाल उम्मीद का सहारा सिर्फ सरकारी आश्वासन हैं। उन्हें इंतजार है कि ये वादे जल्द राहत में बदलें।

शिवसागर जिले के नाज़िरा ब्लॉक में असम-नागालैंड सीमा से सटे नेपालीखुटी गांव में हरी शर्मा बरगद के एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। उनसे करीब 200 मीटर दूर दिखौ (Dikhow) नदी बह रही है। उनके पैर घुटनों तक कीचड़ में धंसे हैं और शरीर पर सिर्फ एक शॉर्ट्स है। बाढ़ में उनका टिन की छत वाला घर, कपड़े, फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज और 15 मवेशी सब बह गए।

नेपालीखुटी गांव (राजस्व गांव गढ़मुरमिरी) के रहने वाले हरी शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”पूरे गांव में एक ही झटके में 1200 से ज्यादा गाय और बछड़े बह गए।” उन्होंने अपने पहने हुए शॉर्ट्स की ओर इशारा करते हुए कहा, ”अब मेरे पास सिर्फ यही बचा है।”

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में इलाके के लोग एक बार फिर चिंतित हैं।

नेपालीखुटी के एक निवासी ने कहा, ”हमारे दादा-परदादाओं ने भी इतनी विनाशकारी बाढ़ कभी नहीं देखी थी।”

नागालैंड से निकलकर असम में बहने वाली और आगे चलकर डिखौमुख के पास ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली दिखौ (Dikhow) नदी के किनारे बसा नेपालीखुटी गांव इस विनाशकारी बाढ़ की सबसे दर्दनाक तस्वीर पेश करता है।

19 जुलाई को यही नदी, जो कभी गांव के लोगों की आजीविका का सहारा थी, अचानक तबाही बनकर टूट पड़ी। करीब 500 परिवारों वाले इस गांव में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, दीवारें ढह गईं और देखते ही देखते लोगों के कपड़े, बिस्तर, बर्तन और मवेशी सब कुछ बह गया।

राहत कार्य जारी है, लेकिन प्रभावित परिवार अब भी खुले आसमान के नीचे नई जिंदगी शुरू करने की जद्दोजहद में जुटे हैं। (Express photo by Rajat Sain)

गांव के अधिकतर लोग डेयरी फार्मिंग से जुड़े हैं। उनका कहना है कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। कई लोग जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए लेकिन तेज बहाव ने उन छतों को भी नहीं छोड़ा।

इसी हादसे में कृष्ण कर्मकार की मौत हो गई। उनके चचेरे भाई किरण कर्मकार बताते हैं, ”वह छत पर चढ़ गए थे लेकिन पानी वहां तक पहुंच गया। वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी तेज बहाव उन्हें बहा ले गया।”

गांव के कई लोग अब भी लापता हैं। लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरा, तब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी- यह पता लगाना कि उन्होंने आखिर कितना कुछ खो दिया है और अब जिंदगी दोबारा कैसे शुरू करें।

पूरा गांव कीचड़ और मलबे की मोटी परत से ढका हुआ है। चारों ओर सड़ांध की तेज बदबू फैली है। सड़कें और घर दलदल जैसी कीचड़ से भर गए हैं।

जिन लोगों के घरों की कंक्रीट की छतें बची हैं, वे वहीं शरण लिए हुए हैं। जिनके पास पक्का घर नहीं बचा, वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं जहां मानसून का मौसम हर पल नया खतरा लेकर खड़ा है।

हरी शर्मा कहते हैं, ”इस कीचड़ के नीचे क्या दबा है, कोई नहीं जानता। कहीं मरे हुए मवेशी हैं तो कहीं इंसानी शव भी हो सकते हैं।” यह कहते हुए वह कीचड़ के एक बड़े ढेर की ओर इशारा करते हैं।

कई परिवारों के लिए अब पूरी जिंदगी एक ही काम तक सिमट गई है- बाल्टी-दर-बाल्टी अपने घरों से कीचड़ निकालना।

अनुपल बरुआ और उनका परिवार भी यही कर रहा है। मुख्य सड़क के किनारे उनके दो घर थे- एक पुराना जिसमें परिवार रहता था और दूसरा नया। नया घर सिर्फ एक महीने पहले बनकर तैयार हुआ था। अब दोनों घर कीचड़ से भर चुके हैं। नए घर को परिवार ने वर्षों की मेहनत से बनाया था, उसके फर्श पर करीब दो फीट मोटी कीचड़ जमी है। दीवार पर करीब साढ़े छह फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंचने का निशान अब भी साफ दिखाई देता है।

बरुआ की पत्नी बोंटी फर्श साफ करते हुए कहती हैं, “हमारा नया घर… पूरी तरह बर्बाद हो गया। हर किसी की त्रासदी अलग होती है लेकिन यहां हर परिवार अपने भीतर एक गहरा जख्म लिए बैठा है।”

जैसे-जैसे पानी उतर रहा है, राहत सामग्री भी गांव पहुंचने लगी है। सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। राज्य सरकार की ओर से चावल, दाल, आलू, बिस्कुट और पुराने कपड़े बांटे जा रहे हैं।

असम सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 9 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। वहीं शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित चार जिलों के गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को 15 हजार रुपये की अंतरिम सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा, शिवसागर और चराइदेव के छात्रों के लिए भी आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। हायर सेकेंडरी के छात्रों को 1000 रुपये, स्नातक के छात्रों को 3000 रुपये और स्नातकोत्तर के छात्रों को 5000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वे किताबें खरीद सकें।

लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि उनकी पीड़ा सिर्फ आर्थिक मदद से कम नहीं होगी। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है यह समझने की कि उन्होंने कितना कुछ खो दिया है।

इंडियन एक्सप्रेस के लिए स्वाति मिश्रा, रजत सेन और सुकृता बरुआ की रिपोर्ट