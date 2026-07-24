NEET पेपर लीक और सोमवार को नई दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को भी देश के हिस्सों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। मुंबई में छोटे-छोटे प्रदर्शन हुए, बिहार के कई जिलों में मार्च निकाले गए, हरियाणा के एक विश्वविद्यालय में छात्रों ने भूख हड़ताल की जबकि तमिलनाडु में NEET को पूरी तरह खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए।

मुंबई में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 150 से अधिक छात्रों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। साथ ही निषेधाज्ञा (धारा 163/प्रतिबंधात्मक आदेश) के उल्लंघन के आरोप में दो नई एफआईआर भी दर्ज की गईं। इसके साथ ही इस आंदोलन से जुड़े मामलों की कुल संख्या 17 हो गई है।

इस सप्ताह की शुरुआत में शिवाजी पार्क में हुए बड़े प्रदर्शनों की तुलना में गुरुवार को छोटे और अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित किए गए। मानखुर्द, दारुखाना और मुंबई विश्वविद्यालय के कालिना परिसर सहित कई जगहों पर छात्र जुटे और विरोध प्रदर्शन किया।

छात्र संगठनों के साझा मंच मुंबई अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स (MASS) के एक सदस्य ने कहा, ”जहां-जहां प्रदर्शन शुरू हुए, वहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।”

कहीं पथराव तो कहीं हल्का लाठीचार्ज

बिहार में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। कटिहार, दरभंगा और बेगूसराय में छात्रों ने मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

कटिहार में प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और पथराव की घटनाएं हुईं। वहीं बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया, ”स्थिति अब नियंत्रण में है। चार से पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।”

गुवाहाटी में भी छात्रों का समर्थन प्रदर्शन

असम की राजधानी गुवाहाटी में भी सैकड़ों छात्र और युवा दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

प्रदर्शन में शामिल 22 वर्षीय बालो यामा अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और गुवाहाटी में पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने कहा, ”हर कोई न्याय चाहता है। मेरे चचेरे भाई ने इस साल NEET की परीक्षा दी थी और मैंने देखा कि पेपर लीक जैसी घटना से छात्रों पर कितना असर पड़ता है। यह सीजेपी या बीजेपी का मुद्दा नहीं बल्कि छात्रों के अधिकारों की लड़ाई है।”

हरियाणा से लेकर तमिलनाडु और केरल तक विरोध प्रदर्शन तेज

हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (जींद) के छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की।

जींद में बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों ने कामकाज का बहिष्कार किया। वहीं, हिसार बार एसोसिएशन ने भी शुक्रवार को वकीलों से अदालत की कार्यवाही से दूर रहने की अपील की। वकीलों का आरोप है कि सोमवार को दिल्ली में पुलिस कार्रवाई के दौरान छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया और महिला छात्रों के साथ भी कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया।

तमिलनाडु में NEET खत्म करने की मांग तेज

तमिलनाडु में NEET परीक्षा को पूरी तरह समाप्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। चेन्नई, मदुरै और इरोड में छात्र संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक साथ प्रदर्शन किए।

मदुरै में एसएफआई (SFI) और डीवाईएफआई (DYFI) के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर रेल रोकी। पुलिस के अनुसार, तिरुपरनकुंद्रम स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक जाम कर दिया जिसके चलते पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।

चेन्नई के एग्मोर में फिल्म निर्देशक पा रंजीत, वेट्रिमारन और आमिर के नेतृत्व में भी NEET विरोधी बड़ा प्रदर्शन किया गया।

केरल में वाटर कैनन से हटाए गए प्रदर्शनकारी

केरल में भी एसएफआई ने तिरुवनंतपुरम, पलक्कड़, कोझिकोड, कोट्टायम, कोच्चि, त्रिशूर और कासरगोड समेत कई जिलों में प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने कई जगह वाटर कैनन (पानी की बौछार) का इस्तेमाल किया। टीवी चैनलों पर प्रसारित तस्वीरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखा गया।

‘जारी रहेगा सीजेपी का प्रदर्शन’, सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने के बाद बोले अभिजीत दीपके

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

अभिजीत का यह बयान तब आया है कि जब सोनम वांगचुक से मिलने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता पहुंचे जहां उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की।