नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले एक कार्टून को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। यह विवाद न सिर्फ एक व्यंग्य चित्र तक सीमित रहा, बल्कि इसने प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया की सीमाओं पर भी नई चर्चा को जन्म दे दिया है।

नॉर्वे के प्रमुख अखबार आफ्टेनपोस्टेन (Aftenposten) में प्रकाशित इस कार्टून में प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक सपेरे जैसी छवि में दर्शाया गया है। चित्र में सांप की जगह ईंधन पंप की पाइप दिखाए जाने के बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया, और सोशल मीडिया पर इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

कई यूजर्स ने इस चित्रण पर आपत्ति जताते हुए इसे भारत की छवि को गलत तरीके से पेश करने वाला बताया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह व्यंग्य पुरानी और औपनिवेशिक सोच की झलक देता है, जिससे बहस और तेज हो गई है। एक यूजर ने लिखा कि यह कार्टून आपत्तिजनक है और इसमें प्रधानमंत्री को सपेरे के रूप में दिखाना गलत है। उनके अनुसार “चालाक और परेशान करने वाला” जैसी टिप्पणी भी अनुचित है और भारत की प्रगति को इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

एक अन्य प्रतिक्रिया में सवाल उठाया गया कि अगर ऐसा चित्रण किसी भारतीय या एशियाई मीडिया द्वारा किसी पश्चिमी नेता के लिए किया जाता, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसी प्रतिक्रिया होती। साथ ही यह भी कहा गया कि लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता के लिए इस तरह की प्रस्तुति पत्रकारिता की स्वतंत्रता के नाम पर उचित नहीं मानी जा सकती।

एक तीसरे यूजर ने कहा कि भारत को बार-बार पुरानी छवियों से जोड़कर दिखाया जाता है और सपेरे जैसी तस्वीरें उसी सोच को दर्शाती हैं, जो आज भी कुछ जगहों पर बनी हुई है। कुल मिलाकर, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्टून पर असहमति जताई और इसे भारत की छवि को गलत ढंग से पेश करने वाला बताया।

यह कार्टून एक ओपिनियन लेख के साथ प्रकाशित हुआ था, जिसमें भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों और आपसी सहयोग पर चर्चा की गई थी। कार्टून सामने आने के बाद ऑनलाइन बहस और तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना, जबकि अन्य ने इसे रूढ़िवादी सोच से प्रभावित बताया।

भारत को लंबे समय से पश्चिमी मीडिया में पारंपरिक और सांप-सपेरों जैसी छवियों से जोड़कर दिखाने की आलोचना होती रही है, और यह मामला भी उसी संदर्भ में देखा गया। इससे पहले 2022 में स्पेन के अखबार ला वांगुआरडिया (La Vanguardia) में भी भारत की आर्थिक प्रगति को दर्शाने के लिए इसी तरह की प्रतीकात्मक छवि का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर उस समय भी चर्चा हुई थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत की बदलती वैश्विक छवि पर पहले टिप्पणी की है। 2014 में अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत अब केवल पारंपरिक छवियों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया की नजर में भारत की छवि बदल रही है और देश आधुनिक तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इसी यात्रा के दौरान एक अलग घटना में प्रेस स्वतंत्रता को लेकर भी चर्चा हुई। नॉर्वे के प्रधानमंत्री Jonas Gahr Støre के साथ संयुक्त बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया के सवाल लिए बिना मंच छोड़ दिया। इसके बाद नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनका सवाल नहीं लिया। वीडियो में उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि “दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस में से होने के बावजूद सवाल क्यों नहीं लिए जाते?”

नॉर्वे इस समय वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत की रैंकिंग 157वें स्थान पर बताई जाती है। इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में भी सवाल उठाए गए। पत्रकारों ने भारत में प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सवाल करते हुए पूछा कि ऐसे माहौल में भारत पर भरोसा कैसे किया जाए। इसके जवाब में भारतीय अधिकारी सिबी जॉर्ज (Sibi George) ने कहा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और उसकी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत परंपरा उसकी विश्वसनीयता का आधार है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत और नॉर्वे के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के रिश्ते भरोसे के मजबूत आधार पर आगे बढ़ रहे हैं।पूरे घटनाक्रम ने भारत–नॉर्वे संबंधों, मीडिया की भूमिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि निर्माण को लेकर एक व्यापक बहस को जन्म दिया है, जो आगे भी जारी रहने की संभावना है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे। यहां पीएम मोदी का स्वागत इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मेलोनी ने एक खास अंदाज में सेल्फी लेकर किया। जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर ‘एक्स’ पर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, “‘मेरे दोस्त रोम में आपका स्वागत है।” इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की रोम में जॉर्जिया मेलोनी के अलावा इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से बैठक होनी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक