जहां इस वक्त लोगों के मन में दिन प्रतिदिन स्वार्थ घर करता जा रहा है तो वहीं दिल्ली की डीसीपी इंसानियत की नई मिसाल कायम कर रही हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली की डीसीपी असलम खान ने इंसानियत की नई मिसाल सबके सामने पेश की है। असलम हर महीने अपने वेतन का कुछ हिस्सा कश्मीर के एक बेहद गरीब परिवार को भेजती हैं। उनकी इस छोटी सी मदद से उस परिवार का पालन-पोषण हो रहा है। दरअसल, कश्मीर के आरएसप पुरा के फ्लोरा गांव में एक ऐसा परिवार है, जहां कमानेवाला कोई नहीं है। उस परिवार के लिए कमाई करने वाले एक मात्र शख्स का इस साल जनवरी में दिल्ली में कुछ लोगों द्वारा मर्डर कर दिया गया था, जिसके बाद से ही परिवार के लोगों के सामने पैसे को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई थी।

आपको बता दें कि 42 वर्षीय सरदार मान सिंह का 9 जनवरी 2018 के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मर्डर कर दिया गया था। वह ट्रक ड्राइवर था और उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। मान सिंह के परिवार का कहना है कि जब मर्डर हुआ उसके बाद वे लोग काफी डर गए थे, लेकिन दिल्ली की डीसीपी खुद मदद के लिए आगे आईं। परिवार के सदस्यों ने असलम खान की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असलम खान न केवल अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा मान सिंह के परिवार को भेजती हैं, बल्कि वह लगातार ही उस परिवार के संपर्क में भी रहती हैं और उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखती हैं।

He was a truck driver & was murdered on 9 Jan by a group of boys. I somehow got in contact with them & realised they're very poor & Feb onward I started sending them a part of my salary. I've also been approached by people who want to help them: Delhi DCP (Northwest) Aslam Khan pic.twitter.com/fG8rB6f4WQ

— ANI (@ANI) June 30, 2018