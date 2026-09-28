Weather News: उत्तर प्रदेश में पिछले 60 घंटों से लगातार हो रही बारिश और आंधी-तूफान से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 107 पशुओं की जान गई है और 1021 से अधिक कच्चे-पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी मानसून की वर्षा ने तबाही मचाई है।

उत्तराखंड के सभी जिलों में शनिवार से भारी बारिश हो रही है। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी स्तर के पार पहुंच गई है और घाटों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। इससे करीब 4 हजार श्रद्धालु फंस गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से जारी लाल चेतावनी और खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में भी ली मौसम ने करवट

हिमाचल प्रदेश में सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम ने करवट बदल ली है। किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के बीच स्पीति घाटी में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। लाहौल-स्पीति के काजा में शनिवार से शुरू हुआ हिमपात रविवार सुबह तक जारी रहा। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है।

हिमाचल के निचले मैदानी जिलों में रविवार को बारिश से तापमान लुढ़क गया है। वहीं, चंडीगढ़ व पंजाब के कुछ इलाकों में शनिवार को बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के कारण नदियों में उफान आने के बाद पिछले दो दिनों में करीब 5,000 लोगों को बचाया गया है, जिनमें 16 लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

रेस्क्यू शिविरों में 1000 से अधिक को बचाया गया

अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक प्रभावित बस्तर में राजमार्ग पर फंसे छह ट्रक चालकों और उनके सहायकों ने अपने वाहनों की छतों पर चढ़कर मदद मांगी, जिसके बाद उन्हें बचा लिया गया। जगदलपुर के एक अधिकारी ने बताया कि बस्तर जिले में पिछले 24 घंटे में 1,000 से अधिक लोगों को बचाकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।

छत्तीसगढ़ में 72 घंटे से बारिश

पड़ोसी छत्तीसगढ़ में पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनने के बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कम से कम 525 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बिहार में चक्रवात अर्नब का असर अब कमजोर पड़ गया है। राज्य में पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते गंडक और कोसी नदियां उफान पर हैं। इससे 17 जिलों के करीब 6 हजार गांव टापू बन गए हैं, जबकि करीब 500 घर बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। सुपौल के 50 गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।

यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश

यूपी के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या और जौनपुर समेत 45 शहरों में 70 घंटे से बारिश हो रही है। 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 22 जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र और राहत आयुक्त कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस भीषण आपदा से यूपी के बलरामपुर जिले में सर्वाधिक नौ लोगों की मौत हो गई।

सीतापुर में छह, गोरखपुर में पांच, लखीमपुर खीरी में चार, बहराइच में तीन, बाराबंकी में तीन, महराजगंज में दो, अयोध्या में दो, गोंडा में दो, हमीरपुर में दो और अमेठी, बहराइच, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, फतेहपुर, मैनपुरी, एटा, जौनपुर, प्रयागराज, संत कबीरनगर, हरदोई और कानपुर नगर में एक-एक मौत हुई है।

उत्तराखंड में बारिश के चलते आलू की फसल को नुकसान

उत्तराखंड में बारिश के चलते धान, आलू की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। हरिद्वार में भी गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है,उसके कारण गंगा के तट पर स्थित गांवों को खाली करा दिया गया है। राजमार्ग से लेकर राज्य मार्ग और जिला मार्ग तक बंद हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रहा है।

सिरोबगड़ क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार बड़े-बड़े बोल्डर और मलबा गिर रहा है, जिससे मार्ग कई जगहों पर बाधित चल रहा है। इसी तरह रुद्रप्रयाग का गणेश-रमशी मोटर मार्ग भी पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने के कारण बंद है। मौसम विभाग ने अभी अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

पहले तेंदुए के अवैध शिकार का आरोप लगा था। अब नेपाल से हाथी की कथित खरीद का मामला सामने आया है। डब्ल्यूसीसीबी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वाइल्डलाइफ एसओएस नाम का एनजीओ, जिसके दो सदस्य तेंदुए के शिकार के मामले में मध्य प्रदेश वन विभाग की हिरासत में हैं और जिसके सीईओ कार्तिक सत्यनारायण भी जांच में शामिल होने वाले हैं, उसका संबंध चार साल पहले हुए हाथी के व्यापार के एक मामले से भी बताया जा रहा है। पढ़िए पूरी खबर…