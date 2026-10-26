सोमवार सुबह संसद भवन परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब नॉर्थ ब्लॉक से काला धुआं उठता नजर आया। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से बताया गया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने मौके पर दमकल की छह गाड़िया भेजीं। उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल पर कुछ तोड़फोड़ का काम चल रहा था और आग बुझा दी गई है।

#WATCH | Delhi: The Delhi Fire Department received a call reporting smoke at North Block, following which six fire tenders were rushed to the location. Fire extinguished, some internal dismantling was going on, no casualties reported: Delhi Fire Services pic.twitter.com/wfe6UP9HHe — ANI (@ANI) October 26, 2026