सोमवार सुबह संसद भवन परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब नॉर्थ ब्लॉक से काला धुआं उठता नजर आया। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से बताया गया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने मौके पर दमकल की छह गाड़िया भेजीं। उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल पर कुछ तोड़फोड़ का काम चल रहा था और आग बुझा दी गई है।
नॉर्थ ब्लॉक से उठता दिखाई दिया धुआं, दमकल की छह गाड़ियां मौके पर मौजूद, देखें वीडियो
सोमवार सुबह नॉर्थ ब्लॉग में किसी वजह से आग लग गई। दमकल विभाग ने इस आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया। इस घटना में किसी भी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।
Written by जनसत्ता न्यूज डेस्कEdited by Yashveer Singh
नई दिल्ली
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