केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को विवादित बॉलीवुड गीत ‘सरके चुनर तेरी सरके’ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उचित प्रतिबंधों के दायरे में ही होना चाहिए,जो समाज और संस्कृति का सम्मान करते हैं।

लोकसभा में बोलते हुए वैष्णव ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उचित प्रतिबंधों के अनुसार कार्य करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती। इसके समाज और संस्कृति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

दरअसल, इस मुद्दे को निचले सदन में समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने उठाया था। जिन्होंने इस विवादित गाने को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था।

नोरा फतेही और संजय दत्त का एक गाना, जो फिल्म ‘केडी: द डेविल’ का हिस्सा है। रिलीज होते ही विवादों में आ गया। कई लोगों ने कहा कि गाने के बोल और दृश्य बहुत ज्यादा अश्लील और आपत्तिजनक हैं।

इस गाने का हिंदी वर्जन हाल ही में यूट्यूब पर डाला गया था, लेकिन विरोध बढ़ने पर उसे हटा दिया गया। हालांकि, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में यह गाना अभी भी ऑनलाइन मौजूद है। यह फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और कई भाषाओं में डब की जाएगी।

गाने के बारे में हिंदी गीतकार रकीब आलम ने कहा कि उन्होंने गाना खुद नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ कन्नड़ गाने का अनुवाद किया है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ऐसे बोल लिखने से मना किया था, लेकिन बाद में उनसे सिर्फ अनुवाद करने को कहा गया।

इस गाने की कई लोगों ने आलोचना की है। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि ऐसी अश्लील चीजें नहीं दिखानी चाहिए। वहीं कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर अश्लीलता बढ़ाने का आरोप लगाया।

गायक अरमान मलिक ने भी गाने के बोल को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि गीत लेखन का स्तर गिर गया है। अब यह मामला कानूनी स्तर तक पहुंच गया है। एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है और गाने पर कार्रवाई की मांग की है। इस बीच, गीतकार ने बताया कि फिल्म की टीम अब उनसे साफ-सुथरे बोल के साथ नया गाना लिखने को कह रही है, जिसे माफी के साथ फिर से रिलीज किया जा सकता है।

‘हिंदी समझती हूं, पता था विवाद होगा’, अपने विवादित गाने पर सामने आया नोरा फतेही का रिएक्शन

एक्ट्रेस नोरा फतेही इस वक्त अपकमिंग कन्नड़ फिल्म ‘केडी: द डेविल’ के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर विवादों में घिरी हैं। कई लोग इस गाने की आलोचना कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब अपने गाने पर उठे विवाद पर नोरा फतेही ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हु बताया कि उन्हें इस गाने के हिंदी वर्जन की कोई जानकारी नहीं थी। पढ़ें पूरी खबर।