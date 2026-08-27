महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वाले ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने प्रवासी ड्राइवरों को बेसिक मराठी सीखने के लिए एक साल का वक्त दिया है। इस एक साल में इन ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि इस एक साल के दौरान मराठी भाषा की अनिवार्य शर्त को लेकर ड्राइवरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस कदम से मराठी भाषा की अनिवार्य शर्त को एक साल के लिए प्रभावी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यह कदम ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा फड़नवीस से मुलाकात करने और अनुपालन के लिए अधिक समय मांगने के बाद उठाया गया है।

बैठक के बाद सीएम फड़नवीस ने लिया फैसला

सीएम फड़नवीस ने बैठक के दौरान कहा कि ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुंबई में काम करने वाले प्रवासी चालकों के लिए मराठी भाषा में दक्षता को अनिवार्य बनाने के सरकारी कदम का समर्थन किया। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए यह मुश्किल था, जिन्होंने कई साल पहले औपचारिक शिक्षा छोड़ दी थी।

फड़नवीस ने कहा कि उन्होंने एक साल का समय देने की मांग की थी। राज्य सरकार ने उनकी मांग मान ली है। उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ष का उपयोग चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय कक्षाओं और अध्ययन सामग्री के माध्यम से उन्हें बुनियादी मराठी सिखाने में मदद करने के लिए करेगी।

एक साल में कोई कार्रवाई नहीं होगी- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक वर्ष के दौरान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम विभिन्न प्रकार की कक्षाएं आयोजित करके और साहित्य तैयार करके उनकी मदद करेंगे ताकि वे बेसिक मराठी सीख सकें।

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह घोषणा ऐसे वक्त आई है जब ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करने को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। चालक संगठनों ने ज्यादा समय की मांग की थी। उनका कहना था कि कई चालकों को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी गैर-मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए बुनियादी बातें सीखना अनिवार्य कर दिया था। मीरा भायंदर आरटीओ द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें पता चला कि कई ऑटो चालकों को मराठी की बेसिक जानकारी नहीं है। इसके बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने घोषणा की कि उन सभी को मराठी सीखनी होगी।

महाराष्ट्र सरकार ने किया सम्मानित तो समय रैना ने साइबर सेल पर ली चुटकी

समय रैना पिछले साल अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ को लेकर विवादों में थे। अब उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सम्मानित किया है। मगर अपने मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर समय चुटकी लेने से पीछे कैसे रह सकते हैं। इस दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और महाराष्ट्र पुलिस की साइबर क्राइम विंग महाराष्ट्र साइबर सेल के साथ अपने लंबे जुड़ाव को लेकर मजेदार अंदाज में चुटकी ली। पढ़ें पूरी खबर।