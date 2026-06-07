सड़कों पर वाहन चलाने को लेकर अक्सर महिलाओं को रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ता है। उनके वाहन चलाने के कौशल पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अब जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। आधिकारिक आंकड़े अब इस बात की साफ तौर पर पुष्टि कर रहे हैं कि महिलाएं न केवल स्टीयरिंग थाम रही हैं, बल्कि पुरुषों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में बराबरी से आगे बढ़ रही हैं।

गौतमबुद्धनगर जिले में ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ बनवाने के मामले में महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले ढाई वर्ष में 12,393 महिलाओं ने लाइसेंस बनवाया है। वर्ष 2024 में जिले में लाइसेंस बनवाने वाली महिलाओं की संख्या 3,854 थी। वहीं वर्ष 2025 में इस आंकड़े में एक बड़ा उछाल देखा गया, जब ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ बनवाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 5,539 तक पहुंच गई।

नया कीर्तिमान हो सकता है स्थापित

एक ही साल के भीतर आंकड़ों में आई यह भारी बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है और परिवार भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं, वर्ष 2026 के पांच महीनों में करीब 3,000 महिलाएं अपना ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ बनवा चुकी हैं। पांच महीने की इस अल्पावधि में तीन हजार के आंकड़े को छू लेना यह संकेत देता है कि इस वर्ष के अंत तक यह ग्राफ पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।

सालाना आंकड़ों के इस दर से यह साफ है कि साल दर साल महिलाओं में वाहन चलाने को लेकर हिचक पूरी तरह खत्म हो रही है। यदि इस दर का विश्लेषण करें, तो वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में महिलाओं के ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ बनने की दर में लगभग 43 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

जानकारों के अनुसार, गौतमबुद्धनगर जैसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक और शैक्षणिक हब में महिलाओं के पास रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। एआरटीओ नंद कुमार बताते हैं कि महिलाओं ने कुछ ही समय में अपनी भूमिका को बखूबी बढ़ाया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाले कठिन परीक्षा को भी पास किया है। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने जा रही है।