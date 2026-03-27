नोएडा समेत दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोग का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (28 मार्च 2026) को उत्तर प्रदेश के दौरा करेंगे। सुबह करीब 11.30 बजे पीएम मोदी गौतमबुद्ध नगर के जेवर पहुंचेगे। यहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम पहले टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे पीएम नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। पीएम यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

यह नया एयरपोर्ट ना सिर्फ दिल्ली-एनसीआर की हवाई क्षमता को नई उड़ान देगा बल्कि भारत को वैश्विक विमानन हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम भी साबित होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए एक प्रमुख इंटरनेशनल चेकपॉइन्ट माना जा रहा यह एयरपोर्ट, देश के हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अभी तक इस क्षेत्र में दिल्ली में बना राजधानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही एक विकल्प था। अब ये दोनों हवाई अड्डे मिलकर एक इंटिग्रेटेड एविएशन सिस्टम के तौर पर काम करेंगे जिससे भीड़ कम होगी, यात्री क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर को वैश्विक विमानन केंद्रों में अग्रणी स्थान प्राप्त होगा।

देश की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परियोजनाओं में शामिल

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप-PPP) मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपये के कुल निवेश से विकसित किया गया है। शुरुआती चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) होगी जो हवाई अड्डे के पूरी तरह विकसित होने तक 70 एमपीपीए तक हो जाएगा।

इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है जो बड़े आकार के विमानों को ऑपरेट करने में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) और एडवांस्ड एयरफील्ड लाइटिंग समेत आधुनिक नेविगेशन सिस्टम हैं जो हर मौसम में दिन-रात ऑपरेशन में सक्षम हैं।

हवाई अड्डे में मिलेगा कार्गो सिस्टम

इस हवाई अड्डे में एक मजबूत कार्गो सिस्टम भी शामिल है जिसमें एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन शामिल हैं। कार्गो सुविधा को हर साल 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 40 एकड़ का एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा क्षेत्र भी शामिल है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर बने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम से निर्बाध जोड़ा जाएगा। इसे एक मल्टी-मॉडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है जो यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।