25 वर्षीय छात्रा आकृति चौधरी को NSA के तहत हिरासत में रखने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को रद्द कर दिया। कोर्ट ने हिरासत को मनमाना और अस्पष्ट बताया। आकृति को अप्रैल में नोएडा में हुए मजदूरों के प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सबसे खास बात मुआवजे को लेकर अदालत का निर्देश है। हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की गैरकानूनी हिरासत के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि इस रकम की वसूली गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी (DM) के वेतन से करने का निर्देश दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

हाईकोर्ट में आकृति की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की रहने वाली आकृति दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुकी हैं। उन्हें पहली बार 11 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 13 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया। इसके बाद 13 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया। तब से वह गौतम बुद्ध नगर की कासना जेल में बंद थीं।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने बुधवार को अदालत में अपना फैसला सुनाया। हालांकि फैसले की विस्तृत कॉपी अभी उपलब्ध नहीं हुई है। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता नितेश कुमार श्रीवास्तव ने हिरासत रद्द किए जाने की पुष्टि की। हालांकि, उन्होंने मुआवजे या कोर्ट की टिप्पणियों पर कुछ कहने से इनकार कर दिया।

राज्य सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

आकृति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने बताया कि हाईकोर्ट ने गैरकानूनी हिरासत के लिए राज्य सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एक अन्य वकील माणिक गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने संकेत दिया है कि यह जुर्माना हिरासत को मंजूरी देने वाले अधिकारियों से वसूला जाएगा। इसमें जिला मजिस्ट्रेट से लेकर थाना प्रभारी (SHO) तक के अधिकारी शामिल हैं। गुप्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अभियोजन पक्ष ने पूरी घटना के पीछे साजिश का आरोप लगाया था और दावा किया था कि करावल नगर में इसकी योजना बनाई गई थी। वही बचाव पक्ष का कहना था कि वहां गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जा रहा था।

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने सरकार के मामले को ‘गढ़ी गई कहानी’ (concocted story) बताया। कोर्ट ने इसके बाद NSA के तहत आकृति चौधरी की हिरासत को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया। अदालत ने आकृति को तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया है। हालांकि, यह रिहाई तभी होगी जब वह किसी दूसरे मामले में वांछित न हों।

आपको बता दें कि आमतौर पर जब किसी सरकारी कार्रवाई को गलत या गैरकानूनी पाया जाता है तो मुआवजे का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। किसी अधिकारी की निजी सैलरी से मुआवजा दिलाने का आदेश बहुत कम मामलों में देखने को मिलता है। ऐसे फैसले का मकसद संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करना होता है।

पुलिस ने क्या आरोप लगाए?

पुलिस के मुताबिक, आकृति ऐसी विचारधारा से जुड़ी थीं जो अपने उद्देश्यों को हिंसक तरीकों से हासिल करने में विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने NSA लगाने के दौरान दावा किया था कि उन्होंने दिल्ली के करावल नगर में एक सह-आरोपी द्वारा चलाए जा रहे पुस्तकालय में जाकर कथित तौर पर एक हिंसक आंदोलन की रणनीति तैयार की थी।

सरकार ने उनके पास से कथित तौर पर मिली एक किताब ‘Great Martyrs of the Indian Revolution’ का भी जिक्र किया और इसे विवादित साहित्य बताया था।

आकृति के खिलाफ कुल 11 FIR दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, घटना के दौरान मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की मंशा, जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने और आपराधिक साजिश जैसे आरोप शामिल हैं।

नोएडा कोर्ट में आकृति की पैरवी कर रहे वकील रजनीश यादव ने बताया कि उन्हें पांच मामलों में जमानत मिल चुकी है। वहीं छह अन्य FIR में उनकी जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट में अभी सुनवाई होनी बाकी है।

पिता बोले- मुझे अपनी बेटी पर भरोसा था

आकृति के पिता अरुण चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उन्हें भरोसा था कि उनकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा, ”उसने गरीब लोगों के लिए आवाज उठाई है और आगे भी उनके लिए लड़ती रहेगी। मैं उसका पूरा साथ दूंगा।”

अरुण चौधरी ने कहा कि उन्हें हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी बेटी को न्याय मिलेगा और बुधवार को ऐसा ही हुआ।

डीएम की सैलरी से मुआवजा क्यों?

इस फैसले का प्रशासनिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। आम तौर पर किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या गलत सरकारी कार्रवाई के मामले में मुआवजे की रकम राज्य सरकार को देनी पड़ती है। लेकिन यहां अदालत ने मुआवजे की जिम्मेदारी सीधे अधिकारी के स्तर पर तय की है।

इस तरह के आदेश का उद्देश्य यह संदेश देना होता है कि सरकारी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी जवाबदेह हो सकते हैं।

गलत सरकारी कार्रवाई पर मुआवजा राज्य सरकार देती है। किसी अधिकारी के वेतन से मुआवजा वसूलना बेहद दुर्लभ है। ऐसा आदेश अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करता है। गंभीर लापरवाही, गलत कार्रवाई या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में अदालतें इस तरह का रुख अपना सकती हैं।