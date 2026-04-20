नोएडा की एक गारमेंट फैक्ट्री में एक कुर्ता या शर्ट बनाने के काम को तय कामों के एक क्रम में बांटा जाता है। मजदूर घंटों तक एक ही काम दोहराते हैं। 38 साल के दिनेश श्रीवास्तव इसी लेबर चेन का हिस्सा हैं। दिनेश सिलाई मशीन चलाते हैं और आस्तीन-कॉलर सिलते हैं। वह अपनी टेबल पर झुके हुए बैठते हैं क्योंकि उनकी पीठ को आराम देने या सीधे होने के लिए भी कोई सहारा नहीं है।

मजदूर कैसे करें गुजारा?

10 साल पहले दिनेश गुड़गांव में काम करते थे, तो वह रोज़ 90 रुपये कमाते थे, यानी महीने के लगभग 2,700 रुपये। उन्हें याद है कि इस राशि से मुश्किल से केवल किराया और खाना हो सकता था लेकिन फिर भी वह पैसे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर अपने घर भेजते रहते थे। उस समय फैक्ट्री में यह बात फैल गई थी कि नोएडा की फैक्ट्रियां लगभग चार गुना ज़्यादा पैसे दे रही हैं। दिनेश याद करते हुए कहते हैं, “मैंने अपने दोस्तों से सुना था।” उनके जैसे मज़दूरों के लिए, ज़्यादा सैलरी का वादा एक तरह की स्थिरता थी। वह नोएडा चले गए। उनकी महीने की सैलरी बढ़कर 11,000 रुपये हो गई। कुछ समय के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट जैसा लगा। दिनेश ने कहा, “उस समय, हमें लगा कि यह एक ऐसा फ़ैसला है जो हमारी ज़िंदगी बदल देगा। उम्मीद सीधी थी- सैलरी बढ़ती रहेगी, और ज़िंदगी धीरे-धीरे आसान होती जाएगी।” तीन साल बाद दिनेश और उनकी पत्नी को एक बेटी हुई। लेकिन यह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, “जब मैंने ओवरटाइम भी किया, तब भी इनकम लगभग रुकी हुई थी।”

ज़्यादा घंटों से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। दिनेश ने कहा, “जो ज़िंदगी बदलने वाला फ़ैसला लग रहा था, वह एक मुश्किल बन गया।” जैसे-जैसे किराया बढ़ा, खाने की चीज़ों के दाम बढ़े, और सब्ज़ियां भी खरीदने से पहले हिसाब-किताब का मामला बन गईं, दबाव बढ़ता गया। अब दाल भी 150 रुपये किलो है और टमाटर 50 रुपये किलो। मैं घर पैसे कैसे भेजूं?”

आखिरकार दिनेश के परिवार ने एक मुश्किल फ़ैसला लिया। दिनेश ने अपनी बेटी को फरीदाबाद भेज दिया। उन्होंने कहा, “हम नोएडा में बच्चे की परवरिश का खर्च नहीं उठा सकते थे, खासकर पढ़ाई का। बेटी अब अपनी मौसी के साथ रहती है और वहीं स्कूल जाती है।” आज दिनेश की इनकम हर महीने लगभग 16,000 रुपये है। उन्होंने कहा, “यह काफी नहीं है। इस इनकम में मैं गुज़ारा नहीं कर सकता।”

नोएडा में सालाना लगभग 500 रुपये की हुई औसत बढ़ोतरी

दस सालों में नोएडा में हर साल लगभग 500 रुपये की औसत बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा, “यही वजह है कि कई मज़दूर सैलरी बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे। हम बहुत बुरी हालत में हैं। रहने का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन हमारी इनकम नहीं।” दिनेश उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए जो 10 अप्रैल को शुरू हुआ था और 13 अप्रैल को हिंसा में बदल गया था। लेकिन उनका अनुभव नोएडा में इंडस्ट्रियल मज़दूरों के बीच एक बड़े पैटर्न को दिखाता है, एक ऐसा शहर जिसके ऊंचे अपार्टमेंट और बढ़ता रियल एस्टेट मार्केट ग्रोथ की एक कहानी बताते हैं, जबकि इसकी फैक्ट्री दूसरी कहानी बताते हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर (जिसमें नोएडा भी शामिल है) ने 2024-25 में उत्तर प्रदेश की GDP में 11.05% का योगदान दिया, जिससे यह ज़िले के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर बन गया। फिर भी सैलरी ग्रोथ उस इनकम से बहुत पीछे रही है जो इससे पैदा होती है। एनुअल इंडस्ट्री सर्वे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में एक वर्कर की औसत सालाना सैलरी FY21 में Rs 1.46 लाख से बढ़कर FY24 में Rs 1.76 लाख हो गई। इसी दौरान, सुपरवाइज़र और मैनेजरियल स्टाफ की सैलरी Rs 11.85 लाख से बढ़कर Rs 15.05 लाख हो गई। यह अंतर बढ़ता जा रहा है। कम सैलरी वाले मजदूरों को मामूली फ़ायदा, मैनेजरियल रोल्स में तेज़ी से ग्रोथ, और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी जो पूरे वर्कफ़ोर्स में एक जैसी नहीं दिखती।

दिनेश ने कहा, “सुपरवाइज़र 40 रुपये में 60 पीस पर काम करने की मांग करते हैं। अगर करोड़ों कमाने वाले लोगों को संतुष्टि नहीं है, तो मुझे कैसे हो सकता है? अगर वे करोड़ों कमा सकते हैं, तो वे हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा सकते।”

सरकार ने तय की न्यूनतम मजदूरी

पिछले हफ़्ते उत्तर प्रदेश सरकार ने बदले हुए मिनिमम वेज की घोषणा की। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अनस्किल्ड वर्कर्स की महीने की सैलरी बढ़ाकर 13,690 रुपये, सेमी-स्किल्ड वर्कर्स की 15,059 रुपये, और स्किल्ड वर्कर्स की 16,868 रुपये कर दी गई है। यह फ़ैसला इंडस्ट्री मजदूरों के दबाव के बाद लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. एम.के. शनमुगा सुंदरम ने कहा, “मजदूरों ने कहा कि बढ़ती रहने की लागत, खासकर ज़्यादा किराए ने अच्छी रोज़ी-रोटी चलाना मुश्किल बना दिया है और सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है।” दूसरी तरफ मालिकों ने कहा कि बढ़ते ग्लोबल टैरिफ, वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन और हाल ही में लेबर की अशांति की वजह से सप्लाई चेन में रुकावट आने से उनके बिजनेस पर दबाव है।

दिनेश सेक्टर 83 के नया गांव में रहते हैं, जो मशहूर एक्सपोर्ट फैक्ट्रियों के पास है। यहां दर्जनों कमरों और दिखने वाली दरारों वाली मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में दिनेश और बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों से आए कई दूसरे लोग रहते हैं। गलियां मक्खियों से भरी हैं, क्योंकि कमरों के बाहर कॉमन वॉशरूम साफ नहीं रहते हैं। कुछ गलियां दूर बिहार के समस्तीपुर से हाल ही में आया एक परिवार रहता है। 1 लाख रुपये के लोन की वजह से 35 साल की मंजू देवी को अपने पति और तीन बच्चों (जिनकी उम्र 12, 10 और 5 साल है) में दो बेटियों को छोड़कर आना पड़ा। बेटियां अभी भी अपने गांव में हाई स्कूल में पढ़ रही हैं।

मंजू देवी ने कहा, “हालांकि मेरा 12 साल का बेटा अपने भाई-बहनों का ध्यान रखता है, लेकिन मैं हमेशा परेशान रहती हूं। मेरा बेटा बीमार है, और मैंने उसके इलाज पर एक हज़ार रुपये खर्च किए हैं। इस कमरे का खर्च मुझे 3,500 रुपये आता है, और राशन लगभग 12,000 रुपये प्रति माह आता है।”

मंजू तैयार कपड़ों पर काम करती हैं, और एक्स्ट्रा धागे हटाकर 12,000 रुपये प्रति माह कमाती हैं। उनकी नौकरी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलती है, और उन्हें पूरे समय खड़े रहना पड़ता है। वह कहती हैं, “मैं काम से पहले दवा लेती हूं ताकि मैं हर घंटे 60 पीस का टारगेट पूरा कर सकूं, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होता है। सिलेंडर कल खाली हो गया, और मैं एक किलो के लिए 400 रुपये खर्च नहीं कर सकती।”

लेकिन मंजू को पक्का नहीं है कि सरकार ने सैलरी बढ़ाने का जो ऐलान किया है, वह असल में उन तक पहुंचेगा या नहीं। वह कहती हैं, “मुझे नहीं पता कि उन्होंने कीमतें कितनी बढ़ाई हैं। जब हमें सैलरी मिलेगी, तभी मुझे पता चलेगा। अभी तो, हर दिन की कमाई उतनी ही तेज़ी से गायब हो रही है जितनी तेज़ी से आती है (किराए, खाने, दवा और तेल में) जिससे बचाने के लिए बहुत कम बचता है और उस कर्ज़ को चुकाने के लिए भी कम बचता है, जिसके लिए यहां आईं हूं।”

दो बहनों की कहानी

जिन फैक्ट्रियों में बड़ा प्रदर्शन हुआ, उनमें से एक नोएडा में कई यूनिट वाली ग्लोबल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी संवर्धन मदरसन के बाहर थी। जब प्रदर्शन शुरू हुआ, तो सुल्तानपुर की एक 28 साल की महिला अभी भी फैक्ट्री के अंदर थी। वह और उसकी छोटी बहन पैसे की ज़रूरत की वजह से मल्टीनेशनल कंपनी में शामिल हुई थीं। दोनों का एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है। बड़ी बहन के पास B.Ed. और M.A. की डिग्री है और वह कभी प्रोफेसर बनना चाहती थी। छोटी बहन ने M.Sc. पूरी कर ली है और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उनके पिता का चार साल पहले इलेक्ट्रीशियन का काम करते समय एक्सीडेंट हो गया था और तब से वह काम नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बहन कहती है, “मेरा भाई मुंबई में टैक्सी चलाता है, लेकिन यह काफी नहीं है। इसीलिए हम दोनों ने यहां काम करना शुरू किया।” बड़ी बहन अभी भी मदरसन में फैक्ट्री में वायरिंग हार्नेस का काम करती है। हालांकि, छोटी बहन ने दो महीने पहले नौकरी छोड़ दी। वह कहती है, “मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी फिजिकली मेहनत वाली नौकरी नहीं कर सकती। अपनी पढ़ाई और स्किल्स से, मुझे लगता है कि मुझे बेहतर सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है।”

बड़ी बहन महीने में करीब 9,000 रुपये कमाती है। कभी-कभी तो अनस्किल्ड वर्कर से भी कम ये कमाई है। उन्होंने कहा, “1 अप्रैल को HR ने हमें बताया कि हमारी सैलरी 30 रुपये बढ़ा दी जाएगी। आप 400 रुपये का सिलेंडर कैसे मैनेज करेंगे?”

खाने को लेकर भी शिकायत

फैक्ट्री के अंदर बड़ी बहन असेंबली लाइन पर खड़े होकर बिताए लंबे घंटों के बारे में बताती है। वह कहती है, “हम पूरे समय अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, सब-असेंबली लाइन पर।” वह कहती है कि हर दो घंटे में चाय का ब्रेक आता है, लेकिन प्रोडक्शन टारगेट ऊंचे रहते हैं। खाने को लेकर शिकायत है। वह कहती हैं, “मैनेजर ठीक से खाना पाते हैं। हमारे लिए दाल पानी जैसी होती है, और कभी-कभी चपातियों में फंगस लग जाता है। हमारा दिन सुबह 4:30 बजे शुरू होता है, उसके बाद पंचिंग और सुबह की ब्रीफिंग होती है। हमे सैलरी स्लिप नहीं दी जाती है।”

छोटी बहन, नौकरी छोड़ने के बाद अब ऐसा काम ढूंढ रही है जो उसकी क्वालिफिकेशन से बेहतर मैच करे। वहीं खाने को लेकर कंपनी के एक करीबी सोर्स ने कहा, “हर प्लांट लेवल पर एक कमिटी है जो हफ़्ते का मेन्यू तय करती है,वे सब उसी कैंटीन से खाते हैं।”

एक अधिकारी ने कहा, “सरकार जो भी कहेगी, हम बिना किसी देरी के उसे मानेंगे। ऑर्गनाइज़ेशन पेपरलेस काम करता है और कॉन्ट्रैक्ट वाले और नॉन-कॉन्ट्रैक्ट वाले दोनों तरह के मजदूरों को बैंक अकाउंट से भेजे गए पैसे को सैलरी स्लिप माना जाएगा। हमारे पास एक रिड्रेसल मैकेनिज़्म भी है।”

‘9 हजार में हम क्या भविष्य बना सकते हैं?’

बहनों का कहना है कि प्रोटेस्ट बाहरी लोगों की वजह से नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, “जब एक यूनिट के वर्कर्स ने सैलरी में अंतर पर सवाल उठाना शुरू किया, तो टेंशन फैल गई। किसी ने पूछा, ‘क्या तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा है?’ इस तरह बात बढ़ गई।” दोनों महिलाओं के लिए काम बहुत पर्सनल है। बड़ी बहन कहती है, “मेरी मां पढ़ना चाहती थीं लेकिन कम उम्र में शादी होने की वजह से नहीं पढ़ सकीं। उन्होंने पक्का किया कि हम पढ़ें। लेकिन 9,000 में हम क्या फ्यूचर बना सकते हैं?” वह कहती हैं कि उनके गांव में पड़ोसियों को अब भी लगता है कि वे पढ़ाई कर रही हैं। वह कहती हैं, “मेरे पिता उन्हें यह बताते हैं। नहीं तो, लोग सवाल करते कि उनकी बेटियों को बाहर जाकर काम क्यों करना पड़ा।”