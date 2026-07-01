उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख विमानन केंद्र बनाने की दिशा में जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। एक जुलाई से हवाई अड्डे की उड़ान सेवाओं का बड़ा विस्तार होगा, जिसके बाद यहां से देश के 16 प्रमुख शहरों के लिए नियमित हवाई सेवाएं उपलब्ध होंगी।

नई समयसारिणी लागू होने के साथ ही प्रतिदिन उड़ानों की संख्या बढ़कर लगभग 45 हो जाएगी। अब तक हवाई अड्डे से इंडिगो और अकासा एअर की ओर से सीमित स्तर पर संचालन किया जा रहा था। वर्तमान में नवी मुंबई, बंगलुरु, अमृतसर, हैदराबाद और जम्मू के लिए कुल 12 उड़ानें (छह आगमन और छह प्रस्थान) संचालित हो रही थीं, जिनमें पहली उड़ान सुबह आठ बजे पहुंचती थी।

नई समयसारिणी के तहत मुंबई, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, श्रीनगर, जम्मू, बरेली, धर्मशाला, जोधपुर, किशनगढ़ और पंतनगर समेत कई प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध होंगी। पहली उड़ान सुबह 6:40 बजे रवाना होगी, जबकि दिन की अंतिम उड़ान शाम करीब 7:55 बजे संचालित की जाएगी।

नोएडा हवाई अड्डे को भविष्य की विमानन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों की है। आगामी चरणों में यहां कुल छह रनवे और कई टर्मिनलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे यह देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होगा।

पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। इसके बाद 15 जून को यहां से पहली वाणिज्यिक उड़ान का सफल संचालन किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि हवाई अड्डे का विस्तार केवल हवाई संपर्क को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई गति देगा।

हवाई अड्डे के आसपास एयरोसिटी, अत्याधुनिक कार्गो परिसर, लाजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक इकाइयों के विकास की योजना तैयार की जा चुकी है। इससे क्षेत्र में बड़े निवेश आने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।

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नोएडा एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों के पास परिवहन के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। आगरा, लखनऊ , अयोध्या, देहरादून, चंडीगढ़ , मनाली और शिमला जैसे शहरों के लिए सेवाएं देने वाले निजी बस ऑपरेटरों के अलावा सार्वजनिक बस सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।