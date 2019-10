नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अभिजीत बनर्जी ने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान जब उनसे पीएम मोदी से हुई भेंट के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक चुटकुले से बात की शुरुआत की और कहा कि वह ये भी देख रहे हैं कि मीडिया किस तरह से उनसे मोदी-विरोधी बयान निकलवाना चाहता है।

अभिजीत बनर्जी ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री ने चुटकुला सुनाकर बात की शुरुआत की और कहा कि मीडिया मुझे मोदी-विरोधी बातें कहने के लिए फंसाने की कोशिश कर रही है। वह टीवी देख रहे हैं, वह आपको भी देख रहे हैं, वह सब जानते हैं कि आप क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं।’ अभिजीत बनर्जी ने बताया कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से नौकरशाही और प्रशासन के मुद्दों पर बातचीत हुई।

नोबेल पुरस्कार विजेता ने पीएम मोदी से मुलाकात के मुद्दे पर कहा कि “प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री की दयालुता है कि उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की कि वह भारत और इसकी विशेषता को लेकर क्या सोचते हैं।” बनर्जी ने बताया कि ‘उन्होंने बताया कि वह, खासकर गर्वनेंस के बारे में क्या सोचते हैं।’

#WATCH Nobel Laureate Abhijit Banerjee after meeting Prime Minister Modi: Prime Minister started by cracking a joke about how the media is trying to trap me into saying anti-Modi things. He has been watching TV, he has been watching you guys, he knows what you are trying to do pic.twitter.com/sDgXnSBQqI

